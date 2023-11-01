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WeWork債務虧損龐大 知情人士：最快下周聲請破產

中央社／華盛頓31日即時報導
知情人士表示，軟體銀行集團（SoftBank Group）投資的共享辦公室業者WeWork面臨鉅額債務和虧損，計畫最快下周聲請破產。（路透）
知情人士表示，軟體銀行集團（SoftBank Group）投資的共享辦公室業者WeWork面臨鉅額債務和虧損，計畫最快下周聲請破產。（路透）

知情人士31日表示，軟體銀行集團（SoftBank Group）投資的共享辦公室業者WeWork面臨鉅額債務和虧損，計畫最快下周聲請破產

華爾街日報（Wall Street Journal）率先披露這項消息後，WeWork股價盤後交易暴跌32%，該股今年以來跌幅約達96%。

華爾街日報引述知情人士報導，稱總部設在紐約的WeWork，考慮在紐澤西依據「破產法第11章」（Chapter 11）聲請破產。WeWork婉拒為此事做出評論。

WeWork稍早表示，他們在寬限期即將到期之際，已與債權人達成協議，暫時延後償還部分債務。

值此借貸成本攀升對商用房地產業造成損害之際，WeWork截至6月底，長期淨債務達29億美元，以及長期租賃達130億美元。

2019年WeWork估值一度達470億美元，現在卻傳出將聲請破產，投資該公司的軟銀集團踢到鐵板，慘賠數十億美元。

投資人對WeWork長期租賃、短期出租的商業模式存有疑慮，擔心該公司蒙受鉅額虧損，該公司2019年上市失利後，就處於混亂狀況。

WeWork2021年估值大幅削減後終於上市，大金主軟銀集團投入數百億美元來支持這家新創公司，該公司卻仍持續虧損。

WeWork今年8月對是否有辦法繼續營運提出「重大質疑」，執行長馬斯拉尼（Sandeep Mathrani）在內的多名公司高層都在今年去職。

破產 投資 華爾街

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