巴隆調查：幾乎所有受訪者認為Fed已完成升息

市場預料Fed本周利率將按兵不動。（美聯社）

在聯準會（Fed）本周預料將按兵不動之際，巴隆金融周刊（Barron's）最新的秋季基金經理人調查顯示，幾乎所有受訪者認為Fed已完成升息 ，明年就會降息 。不過，美國本周公布的薪資數據，將攸關Fed會維持利率不變多久。

Fed預定美東時間11月1日下午2時公布利率決策，預料將維持聯邦資金利率目標區間於5.25%~5.5%，主席鮑爾則將維持緊縮傾向，以等待經濟展望更加明朗。

這也提高了本周發布的經濟數據重要性，尤其是10月就業報告。10月新增就業人口預料將放緩到約19萬人，但勞參率預料將升高，顯示勞動市場仍強，平均時薪預估將年增4%。

巴隆秋季Big Money Poll調查顯示，專業投資 人認為Fed已完成升息，且超過80%預測明年將降息至少1碼（0.25個百分點），35%預估明年會降息超過2碼。

1492資本管理公司創辦人兼投資組合經理佛羅納說，歷史經驗顯示，Fed平均在最後一次升息的7.5個月後啟動降息，代表這波降息的時間點約在明年中。

調查顯示，28%受訪者最擔心的股市面風險是經濟衰退，26%認為是Fed再度升息，16%則是通膨再次升溫。46%受訪者預期美國經濟未來12個月會陷入衰退，但還不會到危機程度，僅6%認為，美國明年實質國內生產毛額（GDP）將萎縮2%以上。

在股市中，受訪者最青睞能源股，理由是其估值相對較低、現金流收益率較高，且有慷慨配發股利、買回庫藏股的政策，同時因石油和天然氣看漲而成為一種防禦投資。受訪者也預估美國西德州中級原油價格將漲到每桶91美元。