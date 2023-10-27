金融時報：鴻海遭查稅 恐成中國與外資關係分水嶺

鴻海旗下富士康近日遭中國當局查稅。（路透）

鴻海 創辦人郭台銘投入台灣總統大選後，鴻海旗下富士康近日遭中國當局查稅，不禁令人想起阿里巴巴創辦人馬雲 的遭遇。分析師更指出，這起事件可能成為中國與外資關係的分水嶺。

世界最大電子產品代工企業鴻海替美國蘋果公司（Apple）製造的iPhone手機，大多產自富士康在中國的工廠。而郭台銘2個月前宣布投入總統選戰時，曾誇口稱中國碰不了他或鴻海。

郭台銘當時指出：「如果中共政權說要沒收鴻海財產，我會說，Yes，please do it。我不能聽從他們的命令。我不會被威脅。」

郭台銘雖已於9月辭任鴻海董事，但仍持有12.5%股份。如今北京 揭穿他的虛張聲勢。中國官媒「環球時報」22日報導，稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門針對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地進行現場調查。

消息曝光後，鴻海市值在3天內跌掉逾5%，鴻海智慧手機製造子公司富智康在香港股市重挫15%，鴻海生產網路設備和工業機器人的子公司富士康工業互聯網（工業富聯）在上海股市大跌16%。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，這令人想起北京如何讓中國最重要創業家之一、電商巨擘阿里巴巴創辦人馬雲知所分寸。3年前馬雲嚴詞批評中國的金融產業政策後，監管當局便對馬雲的金融科技公司螞蟻集團採取行動。馬雲最後也被迫退出事業經營。

另有分析師說，鴻海的遭遇可能成為中國與國際投資人關係的分水嶺時刻。

以在中國累計投資、雇用人數和出口規模來看，富士康是當地最大外資，過去30年協助中國成為世界主要製造中心，如今也捲入瓦解全球經濟秩序的地緣政治勢力之中。

中華經濟研究院的中國經濟及兩岸經濟關係專家劉孟俊表示：「我們已經進入去全球化時代，全球供應鏈被區域供應鏈取代。」

他說，富士康和其他製造全球大多數電子產品的台灣企業「不能再把中國當作主要生產基地，因為他們的外國客戶要求他們到東南亞、墨西哥或其他地方」。

一名熟悉鴻海事務的人士表示，鴻海管理階層並不過度擔心中國最近的調查行動，因為北京經常對外國企業查稅，鴻海子公司固定會是調查對象；「但與選舉產生關連，這就令人擔憂。因為這會把我們捲入政治之中」。

國台辦發言人朱鳳蓮25日針對富士康遭調查的相關提問回覆說，台灣企業在中國分享增長紅利時，也應當承擔相應的社會責任，為推動兩岸關係和平發展發揮積極作用。

在過往台灣選舉，中國鼓勵台商支持國民黨，對於被視為親民進黨的台商打壓行動也有所克制，頂多祭出小規模的稅務、勞動或環境調查。

台灣的觀察家指出，如今在台灣政治光譜中被視為最親中的郭台銘及鴻海，也遭到中國領導階層查稅對待。這反映出北京正在發生劇烈轉變。

一名台灣高階官員表示：「在鄧小平、江澤民或胡錦濤時代，如此粗暴對待外資企業是令人無法想像的。」

除了政治因素，鴻海高層相信，北京最新行動是想警告他們不要將太多製造業產能移出中國，以免在國家面臨愈來愈大經濟壓力之下再添數十萬人失業。

這名台灣官員表示：「其他台企持續緩步、悄悄撤離（中國），但富士康是一頭大象，大到沒辦法這麼做。」

也有人看法正好相反。劉孟俊便認為，在供應鏈分裂下，北京的目標是讓自家企業接手電子產品製造工作。「中國政府可能已經下結論，他們不再如以往般需要富士康了。」