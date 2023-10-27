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美股早盤／業績報喜 英特爾飆漲11% 帶動那指反彈0.8%

編譯陳律安／綜合外電
在亞馬遜、英特爾股價大漲的帶動下，那指27日早盤收復本周部分失地。(路透)
在亞馬遜、英特爾股價大漲的帶動下，那指27日早盤收復本周部分失地。(路透)

電商巨頭亞馬遜、英特爾等上季業績優於預期，使近日跌深的那斯達克綜合指數收復部分失地，早盤大漲近0.8%。

道瓊工業指數開盤平盤波動，隨後跌幅加深下挫0.2%；史坦普500指數漲0.2%，報4,147點；那斯達克指數則漲近0.8%、費城半導體指數漲1.5%、台積電ADR跌0.8%。

亞馬遜上季營收和獲利均優於市場預期，早盤股價勁升逾7%；英特爾上季財報報喜，且在削減成本方面取得進展，早盤股價應聲飆升11%，這兩檔股票的優異表現，拉抬科技股同步上攻，微軟股價漲近1.5%。

然而，福特汽車在美國聯合汽車工會（UAW）的罷工疑慮下，撤回全年財測，引發股價重挫近8%。

美股本周大跌，道瓊工業指數和史坦普500指數本周至今各跌1%和2%，那斯達克指數跌3%。

紐約梅隆銀行（BNY Mellon）美國總體經濟主管梅斯金說，美股可能進一步下挫，而非在年底前會上漲。她說「我們其實對美股稍微沒這麼樂觀」，預計史坦普500指數到年底前跌至約4,000點。

經濟數據方面，美國9月個人消費支出（PCE）強勁，整體及核心通膨率月升幅比8月稍高，顯示消費良好，而潛在通膨壓力溫和升高，預料聯準會（Fed）下月初將再度暫停升息。

美國9月PCE指數比8月增加0.7%，高於預估的0.5%，也高於8月的0.4%。至於評估通膨狀況的整體PCE平減指數月升0.4%，高於預估的0.3%。

那斯達克 史坦普500 美股

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