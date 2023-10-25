盤前重點／投資人持續關注超級財報季

美股25日盤前漲跌互見，投資人持續關注企業的超級財報季。(路透)

美股期指25日盤前漲跌互見，投資人持續關注企業的超級財報季，24日盤後發布財報的微軟 ，在雲端 事業恢復成長下，營收增幅達到一年半來最佳，帶動盤前股價大漲近4%，但另一家也發布財報的Google母公司字母，卻因雲端事業表現不佳，拖累盤前股價大跌近6%。以下為美股盤前重點：

微軟、Google雲端事業兩樣情

微軟24日盤後表示，在截至9月底的第1季，營收成長13%到565億美元，高於市場預期的545億美元；每股盈餘增加至2.99美元，也優於預期的2.65美元，主因是雲端事業恢復成長，市場對新AI產品的需求促使企業客戶重新進入消費模式。

微軟的智慧雲部門營收為242.6億美元，較一年前成長19%，其中光是Azure的銷售就猛增29%，超過去年第4季的26%。微軟財務長胡德說，上季Azure的成長約有3個百分點與人工智慧（AI）有關，在2024年度下半年，AI的貢獻將愈來愈大。

Google母公司字母表示，上季第3季淨利年比增長41.6%至196.9億美元，營收則為766.9億美元，優於市場預估的759.7億美元。但字母雲端事業Google Cloud的上季營業利益只有2.66億美元，遠不如市場預期的4.34億美元，營收年增22.5%至84.1億美元，增長速度至少是2021年第1季以來最慢，引發市場擔心字母與微軟和亞馬遜等競爭同業差距可能擴大。

德儀營收展望不佳 被迫減產打擊庫存

堪稱半導體風向球的類比晶片 大廠德州儀器（TI），本季財測低於市場預期，營收預估將介在39.3億~42.7億美元，每股盈餘介於1.35~1.57美元，分別低於分析師預期的44.9億美元與1.76美元。主因是市場需求惡化，德儀已被迫減少部分生產，以避免積累過多庫存。德儀25日盤前股價大跌6.5%。

美40多州控告IG導致青少年上癮 進而引發憂鬱、焦慮

美國逾40個州對臉書母公司Meta和其旗下的Instagram（IG）提告，指控這些社群平台蓄意誘導兒童與青少年上癮，且研究顯示，兒童使用這些社群平台與「憂鬱、焦慮、失眠等負面結果」有關。Meta將於25日盤後發表財報，其盤前股價下跌約0.6%。

Nvidia晶片輸中限制提前生效

輝達（Nvidia）24日在申報資料表示，23日已收到華府通知，美國政府對該公司高階AI晶片出口到中國的管制措施，即日起生效，影響範圍包括A100、H100及L40S等高階晶片，以及在中國推出的A800與H800降規版AI晶片。商務部原訂的生效時間，是10月17日公布新規的30天後，也就是11月16日。輝達25日盤前股價下跌0.8%。