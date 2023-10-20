又一位投資大咖示警 世界局勢非常危險

Elliott投資管理公司創辦人辛格（Paul Singer）表示，世界局勢比市場反映的要危險的多，投資人絕對不能輕忽。 路透

知名避險基金億創辦人辛格（Paul Singer）表示，目前的世界局勢比市場反映的還要危險很多，投資 人應該要更擔心才是。

彭博資訊報導，這位79歲的Elliott投資管理公司創辦人19日在多倫多的一場會議上表示，「現在全世界完全是仰賴各國領袖的英明睿智，來避免毀滅性災難」，但他質疑，俄羅斯、中國大陸和伊朗是否有如此能耐。

他說，和近幾周的地緣政治混亂相比，目前市場依然相對平靜，「這不免讓人做出這樣的結論，那就是投資人距離他們應有的擔憂程度還很遠」。

這位以一貫悲觀的論點著名的投資大咖也預測，雖然目前美國短期利率 超過5%，但如果經濟衰退或市場大幅下滑，聯準會（Fed）可能會讓利率降回1%~3%。

他還建議：「若投資人想為投資組合尋求保護，或許可考慮收取者選擇權（receiver option）。雖然它們並不便宜，但在有壓力的市場環境下，非常有可能發揮作用。」收取者選擇權給予持有人接受交換合約裡固定利率的權力，但非義務（通常合約裡的利率比現行利率低），在金融領域裡實際上就等於賣權（put option）。

無獨有偶，美國最大銀行摩根大通的執行長戴蒙上周警告，此刻「可能是幾十年來世界最危險的時期。俄烏戰爭，加上對以色列 的襲擊，可能對能源和糧食市場、全球貿易和地緣政治關係，產生深遠影響。」

另外，全球最大避險基金公司 「橋水基金」（Bridgewater）創辦人達里歐（Ray Dalio）近日直言，隨著以色列與哈瑪斯的衝突有蔓延風險出現，現在爆發世界大戰的可能性已高達50%。達里歐12日受邀到領英公司（Linkedin）發表演講，談論以巴衝突對世界的影響，他認為以巴衝突和烏俄戰爭一樣，其有害影響「蔓延可能性大於消退可能性」，且很有可能超出以色列和加薩地區的範圍，在其他地方引發類似武裝衝突，「在過去2年裡，從受遏制的地區衝突過渡到包括主要大國在內，一場不受控制的世界大戰，可能性已從原本的35%上升到約50%」。