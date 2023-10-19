我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒂妲史雲頓等3千演員、藝術家 呼籲政府勿挺以色列

喬登支持麥亨利擔任眾院臨時議長 擱置第3輪投票

鮑爾講話+美債殖利率接近里程碑 道指又跌250點

記者張大仁／即時報導
特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）
特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）

隨著華爾街解析聯準會主席鮑爾的評論，同時密切關注的債券殖利率接近關鍵里程碑，美股收跌。

道瓊工業指數下跌250.91點或0.75%，收3萬3414.17點。史坦普500指數下跌36.6點或0.85%，至4278點；那斯達克指數下跌128.13點或0.96%，至1萬3186.17點。

鮑爾表示，通膨仍然過高，可能需要經濟成長更低。同時指出，最近的數據顯示物價放緩取得進展。他也表示，貨幣政策尚未過於緊縮。

鮑爾在紐約經濟俱樂部活動上表示：「近幾個月的數據顯示，我們在實現就業最大化和物價穩定這兩個雙重目標方面正在取得進展。」

但是他說，「無論如何，通貨膨脹仍然太高。」「幾個月的良好數據，只是建立人們對通膨正在持續下降以實現我們目標的信心的開始。」

投資人似乎認為聯準會至少在下次政策會議上可能會維持利率不變。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場預計截至19日，聯準會維持利率不變的可能性約為 97%，高於前一天的約 93%。

Homrich Berg 投資長藍恩 (Stephanie Lang) 表示，市場參與者不確定聯準會將如何或是否會在長期內調整利率，「市場仍然存在一些混亂，」「聯準會對於是否已經完成工作猶豫不決。我認為這將導致市場波動，直到我們對利率將在何處見頂有更清晰的了解。」

債券殖利率上升也給市場帶來壓力。指標美國10年期公債殖利率觸及4.996%的高位，逼近2007年突破的5%水準。鮑爾發表會後，殖利率徘徊在該高點附近。

在其他地方，交易員也解析了最新的財報。FactSet數據顯示，超過15%的史指公司已經公布本季財報。其中超過74%的業績超出華爾街預期。

電動車巨頭特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。執行長馬斯克還警告，該公司的Cybertruck在投產一年多後也不會產生太多正現金流。

另一方面，串流媒體巨頭Netflix第3季獲利超出預期，股價上漲16.05%，主要受惠於該公司的廣告版方案訂閱數強勁。

除科技股外，AT&T在第3季財報超出預期後上漲6.56%；而投資公司Blackstone因財報弱於預期，下跌7.9%。

三大股指本周也將走低。那指本周預計下跌1.7%，而史指和道指預計將分別下跌1.2%和0.8%。

摩根史坦利投資管理公司總經理加夫尼表示，配息股票的收入可以給投資人帶來一些安慰，但投資人應該保持敏銳的洞察力，尤其是在利率居高不下的情況下。

可能提供有吸引力收益的類股，包括公用事業和房地產投資信託基金，目前價格都很便宜。今年至今，公用事業類股下跌超過16%，而房地產類股則下跌11%。

但其中一些個股可能會受到利率走高的不良影響。加夫尼指出，「隨著利率在這個周期中的變化，從超低利率到聯準會的快節奏升息，目前已導致10年期公債殖利率接近5%的水平，投資者必須面對一些混亂。」

這意味著隨著利率居高不下，槓桿率高、習慣低成本資本和債務融資成本的公司，可能會感受到一些壓力。

加夫尼表示：「利率變化給高槓桿企業帶來更大的風險，因此必須更加謹慎。」

美國商銀將Peloton Interactive的股票評級從中性下修至表現不佳，理由是參與度下降和用戶成長擔憂。

分析師內格爾(Chris Nagle)在給客戶的最新報告中寫道：「我們認為，股價並不能反映出由於平台參與度下降而導致用戶流失上升對收入帶來的風險，而隨著疫情期間訂閱數幾乎都是終生訂閱，用戶群面臨的風險越來越大。」

他補充說：「我們認為，鑑於預期較低、用戶流失風險不斷加大，以及對Peloton至少在2024年實現盈虧平衡EBITDA的信心減弱，本益比有必要降低。」

殖利率 投資 聯準會

上一則

Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？

延伸閱讀

Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？

Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？
葉倫:利率將維持較高水準

葉倫:利率將維持較高水準
「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了

「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了
鮑爾：Fed決策效果取決於「民眾理解」 古斯比示警觀點錯誤風險

鮑爾：Fed決策效果取決於「民眾理解」 古斯比示警觀點錯誤風險

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41

超人氣

更多 >
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆

紐約8非裔持槍闖法拉盛民宅搶劫 華男胸部中彈危殆
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆

在地鐵站被推一把…曼哈頓女撞上行駛中列車 重傷危殆
網友偶遇王祖賢曬「女神照」 粉絲大讚：時光不敗美人

網友偶遇王祖賢曬「女神照」 粉絲大讚：時光不敗美人