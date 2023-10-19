鮑爾講話+美債殖利率接近里程碑 道指又跌250點

特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）

隨著華爾街解析聯準會 主席鮑爾的評論，同時密切關注的債券殖利率 接近關鍵里程碑，美股收跌。

道瓊工業指數下跌250.91點或0.75%，收3萬3414.17點。史坦普500指數下跌36.6點或0.85%，至4278點；那斯達克指數下跌128.13點或0.96%，至1萬3186.17點。

鮑爾表示，通膨仍然過高，可能需要經濟成長更低。同時指出，最近的數據顯示物價放緩取得進展。他也表示，貨幣政策尚未過於緊縮。

鮑爾在紐約經濟俱樂部活動上表示：「近幾個月的數據顯示，我們在實現就業最大化和物價穩定這兩個雙重目標方面正在取得進展。」

但是他說，「無論如何，通貨膨脹仍然太高。」「幾個月的良好數據，只是建立人們對通膨正在持續下降以實現我們目標的信心的開始。」

投資 人似乎認為聯準會至少在下次政策會議上可能會維持利率不變。根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，市場預計截至19日，聯準會維持利率不變的可能性約為 97%，高於前一天的約 93%。

Homrich Berg 投資長藍恩 (Stephanie Lang) 表示，市場參與者不確定聯準會將如何或是否會在長期內調整利率，「市場仍然存在一些混亂，」「聯準會對於是否已經完成工作猶豫不決。我認為這將導致市場波動，直到我們對利率將在何處見頂有更清晰的了解。」

債券殖利率上升也給市場帶來壓力。指標美國10年期公債殖利率觸及4.996%的高位，逼近2007年突破的5%水準。鮑爾發表會後，殖利率徘徊在該高點附近。

在其他地方，交易員也解析了最新的財報。FactSet數據顯示，超過15%的史指公司已經公布本季財報。其中超過74%的業績超出華爾街預期。

電動車巨頭特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。執行長馬斯克還警告，該公司的Cybertruck在投產一年多後也不會產生太多正現金流。

另一方面，串流媒體巨頭Netflix第3季獲利超出預期，股價上漲16.05%，主要受惠於該公司的廣告版方案訂閱數強勁。

除科技股外，AT&T在第3季財報超出預期後上漲6.56%；而投資公司Blackstone因財報弱於預期，下跌7.9%。

三大股指本周也將走低。那指本周預計下跌1.7%，而史指和道指預計將分別下跌1.2%和0.8%。

摩根史坦利投資管理公司總經理加夫尼表示，配息股票的收入可以給投資人帶來一些安慰，但投資人應該保持敏銳的洞察力，尤其是在利率居高不下的情況下。

可能提供有吸引力收益的類股，包括公用事業和房地產投資信託基金，目前價格都很便宜。今年至今，公用事業類股下跌超過16%，而房地產類股則下跌11%。

但其中一些個股可能會受到利率走高的不良影響。加夫尼指出，「隨著利率在這個周期中的變化，從超低利率到聯準會的快節奏升息，目前已導致10年期公債殖利率接近5%的水平，投資者必須面對一些混亂。」

這意味著隨著利率居高不下，槓桿率高、習慣低成本資本和債務融資成本的公司，可能會感受到一些壓力。

加夫尼表示：「利率變化給高槓桿企業帶來更大的風險，因此必須更加謹慎。」

美國商銀將Peloton Interactive的股票評級從中性下修至表現不佳，理由是參與度下降和用戶成長擔憂。

分析師內格爾(Chris Nagle)在給客戶的最新報告中寫道：「我們認為，股價並不能反映出由於平台參與度下降而導致用戶流失上升對收入帶來的風險，而隨著疫情期間訂閱數幾乎都是終生訂閱，用戶群面臨的風險越來越大。」

他補充說：「我們認為，鑑於預期較低、用戶流失風險不斷加大，以及對Peloton至少在2024年實現盈虧平衡EBITDA的信心減弱，本益比有必要降低。」