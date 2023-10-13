盤前重點／微軟收購動視暴雪 獲英國監管機關批准

英國競爭暨市場管理局（CMA）13日核准微軟以690億美元收購動視暴雪，為這樁遊戲業史上最大併購案，掃除最後的監管障礙。(美聯社)

美股 期指13日盤前上漲，道瓊期指漲97點或0.3%，史坦普漲0.2%，那指持平。以下為美股盤前重點。

獲英國監管機關批准 微軟 收購動視暴雪跨越最終障礙

英國競爭暨市場管理局（CMA）13日核准微軟以690億美元收購動視暴雪，為這樁遊戲業史上最大併購案，掃除最後的監管障礙，因微軟同意將部分遊戲權利售予育碧，消除了競爭疑慮。隨後動視暴雪稱，已完成與微軟的交易。微軟股價盤前基本持平。

美股財報季開鑼 三大銀行打先鋒

隨著高利率環境提振放貸收入，摩根大通（JPMorgan Chase）上季獲利躍增；該公司股價盤前漲1%。同樣受惠於美國利率攀升，富國銀行（Wells Fargo）上季淨利息收入優於市場預期，並上調全年財測，激勵該公司盤前漲2.5%。花旗集團上季營收達到201.4億美元，優於預期；該公司盤前漲3%。

美國制裁兩艘違規油輪 自實施俄油價上限以來首見

美國對兩艘油輪及其所有者實施了封鎖性制裁，並稱它們運載的俄羅斯石油 超過了西方規定的每桶60美元價格上限，這是拜登政府首次對違反規定的市場參與者進行懲罰。國際油價上漲近4%。能源公司埃克森美孚、雪佛龍、西方石油盤前漲幅介於1.2%~2.1%之間。

一元商店找前CEO回鍋 股價揚

一元商店Dollar General找前執行長Todd Vasos回鍋，取代現任執行長Jeffery Owen，試圖重振這家公司，Dollar General股價盤前躍漲7.4%。