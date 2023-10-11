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亞當斯喊話也擋不住 無證客視紐約唯一選擇

盤前重點／上月PPI超預期、埃克森美孚近600億收購同業

編譯陳律安／綜合外電
在市場評估最新通膨數據之際，美股11日盤前上漲。(路透)
在市場評估最新通膨數據之際，美股11日盤前上漲。(路透)

美股期指11日盤前上漲，投資人衡量最新的通膨數據，以及能源產業的大型併購案。

美生產者物價指數升幅超預期

勞工部統計局11日公布，9月生產者物價指數（PPI）月增0.5%，高於市場預期的0.3%，顯示通膨仍是經濟的一大問題。扣除糧食和能源的上月核心PPI月增0.3%，也比預期的0.2%高。

埃克森美孚同意併購Pioneer

石油巨頭埃克森美孚表示，將以價值近600億的全股票交易收購Pioneer天然資源公司，可望使埃克森美孚擴大在德州二疊紀盆地的布局，帶動該公司盤前股價上漲逾3%。Pioneer是該地區最大的原油生產商。

勃肯鞋即將掛牌

勃肯鞋（Birkenstock）控股公司定11日在紐約證交所上市，代號為BIRK。首次公開發行股票（IPO）的定價設在每股46美元，為行銷價格的中間價，籌資14.8億。這場IPO將是這一個月以來對IPO市場的第四度重大測試，先前已有晶片設計業者安謀、生鮮雜貨配送平台Instacart與行銷自動化業者Klaviyo上市。

三位Fed官員釋鴿派言論

聯準會（Fed）幾位官員再度釋出了鴿派看法，表示較高的殖利率代表Fed可不必像原先預期般升息

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里10日表示，近期較長期公債殖利率上升，「有可能」意味著Fed不需要進一步大幅升息，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克則認為Fed無須進一步升息；舊金山聯準銀行總裁戴利則說，貨幣市場政策緊縮過度與不足的風險，目前「大致平衡」。

殖利率 升息 股票

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