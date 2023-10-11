「股神」巴菲特在日本布局的重點？分析師：金融股

分師師認為金融股有望成為巴菲特在日本的下一個投資目標。(路透)

「股神」巴菲特 買進日本 商社股票，協助推動日股上漲到數十年高點，六個月過去了，日本的保險 和銀行股可能成為這位億萬富豪投資人下一個潛在布局目標。

基金經理人Masakazu Takeda為香港Sparx Asia Investment Advisors管理規模2.94億美元的Hennessy日本基金，他說保險公司的股價淨值比低、基本面強，而報酬率相對較高。瑞穗證券和三菱日聯摩根士丹利證券的分析師則看好大型銀行股，因市場揣測日本央行可能收緊貨幣政策。

得到巴菲特支持的意義重大。自從4月的一份報告透露巴菲特加碼五大商社，並尋求增加對日股的曝險以來，巴菲特青睞的三菱商事、三井物產、住友商、丸紅和伊藤忠商事，股價上漲超過20%。三周前漲幅甚至更大，後來因債券殖利率上揚和日圓小幅回升的影響，市場徘徊在回調邊緣。

Sparx的Takeda表示，「巴菲特喜歡那些平平無奇、但基本面穩固且估值有吸引力的企業」。

雖然巴菲特並未持有其他日本大型公司股份，但他4月對日本經濟新聞表示，「總是有那麼幾家在我的考慮範圍內」。波克夏發言人沒有立即回覆置評請求。

巴菲特喜歡長期持有低估值公司的股份，許多日本保險公司和銀行都有這個特點。東證指數的保險股和銀行股平均股價淨值比分別是1.1和0.7，都低於基準股指的1.5。

基本面也有利於金融公司，市場猜測，一旦看到通膨穩定和薪資成長有助創造消費和物價上漲的良性循環，日本央行就會朝向結束負利率的方向邁進。銀行與保險股自4月初以來已上漲逾30%，躋身東證指數表現最佳的類股之列。

瑞穗證券首席股票策略師Masatoshi Kikuchi說：「如果薪資成長明年初變得更明朗，以及日本利率肯定上升，巴菲特可能明年初買入。我認為大型銀行股仍有潛力。」

大和證券策略師Atsuko Ishitoya表示，銀行股雖可能引發巴菲特注意，但他可能專注加碼五大商社。波克夏6月說，計畫將在五大商社的持股比提高到最多9.9%。

自2014年以來一直參加波克夏股東大會的Bito Financial Services總裁Mineo Bito認為，商社仍將是巴菲特投資組合的主要部分，他可能考慮持有信越化學工業、普利司通和富士軟片等成長穩定的公司。

Bito說：「巴菲特將繼續增持日本商社，這筆投資是他近年來做出的最佳投資之一。」