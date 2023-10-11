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「股神」巴菲特在日本布局的重點？分析師：金融股

編譯季晶晶／綜合外電
分師師認為金融股有望成為巴菲特在日本的下一個投資目標。(路透)
分師師認為金融股有望成為巴菲特在日本的下一個投資目標。(路透)

「股神」巴菲特買進日本商社股票，協助推動日股上漲到數十年高點，六個月過去了，日本的保險和銀行股可能成為這位億萬富豪投資人下一個潛在布局目標。

基金經理人Masakazu Takeda為香港Sparx Asia Investment Advisors管理規模2.94億美元的Hennessy日本基金，他說保險公司的股價淨值比低、基本面強，而報酬率相對較高。瑞穗證券和三菱日聯摩根士丹利證券的分析師則看好大型銀行股，因市場揣測日本央行可能收緊貨幣政策。

得到巴菲特支持的意義重大。自從4月的一份報告透露巴菲特加碼五大商社，並尋求增加對日股的曝險以來，巴菲特青睞的三菱商事、三井物產、住友商、丸紅和伊藤忠商事，股價上漲超過20%。三周前漲幅甚至更大，後來因債券殖利率上揚和日圓小幅回升的影響，市場徘徊在回調邊緣。

Sparx的Takeda表示，「巴菲特喜歡那些平平無奇、但基本面穩固且估值有吸引力的企業」。

雖然巴菲特並未持有其他日本大型公司股份，但他4月對日本經濟新聞表示，「總是有那麼幾家在我的考慮範圍內」。波克夏發言人沒有立即回覆置評請求。

巴菲特喜歡長期持有低估值公司的股份，許多日本保險公司和銀行都有這個特點。東證指數的保險股和銀行股平均股價淨值比分別是1.1和0.7，都低於基準股指的1.5。

基本面也有利於金融公司，市場猜測，一旦看到通膨穩定和薪資成長有助創造消費和物價上漲的良性循環，日本央行就會朝向結束負利率的方向邁進。銀行與保險股自4月初以來已上漲逾30%，躋身東證指數表現最佳的類股之列。

瑞穗證券首席股票策略師Masatoshi Kikuchi說：「如果薪資成長明年初變得更明朗，以及日本利率肯定上升，巴菲特可能明年初買入。我認為大型銀行股仍有潛力。」

大和證券策略師Atsuko Ishitoya表示，銀行股雖可能引發巴菲特注意，但他可能專注加碼五大商社。波克夏6月說，計畫將在五大商社的持股比提高到最多9.9%。

自2014年以來一直參加波克夏股東大會的Bito Financial Services總裁Mineo Bito認為，商社仍將是巴菲特投資組合的主要部分，他可能考慮持有信越化學工業、普利司通和富士軟片等成長穩定的公司。

Bito說：「巴菲特將繼續增持日本商社，這筆投資是他近年來做出的最佳投資之一。」

巴菲特 日本 保險

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