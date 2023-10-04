債券殖利率回落 道指中止連續3天跌勢

上月私人就業人數遠低於預期。(美聯社)

道瓊工業指數打破連續3天跌勢，因美國國債殖利率 在就業數據遠弱於預期後從多年高點回落。

道指上漲127.17點或0.4%，收在3萬3129.55點；史坦普500指數上漲34.3點或0.81%，收在4263.75點；那斯達克綜合指數上漲176.54點或1.35%，收在1萬3236.01點。

在史指中，非必需消費品類股表現最佳，上漲約2%，其中特斯拉和挪威郵輪領漲，分別上漲5.93%和3.85%。

能源股是史指表現最差的類股，原油價格創下2022年9月以來單日最大跌幅。德文能源和馬拉松石油下跌超過5%，而SLB和哈里伯頓分別下跌4.74%和4.47%。

ADP上月私人就業人數增加8.9萬人，遠低於《道瓊》預測的16萬人，也低於8月上修後的18萬人。

數據顯示，美國公債殖利率自2007年高點小幅回落。10年期公債殖利率最新報4.733%。

貝爾德投資 策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)說，「只要在一個方向出現很大的動力，就會有幾天會得到一點緩和。在目前的例子中，利率和股市都出現緩和。自此之後，更整體的趨勢確實是下行趨勢，」

較高的利率增加人們對經濟衰退的擔憂，並將房貸利率推高至接近8%。也就因此房貸需求降至1996年以來的最低水平。

哈里斯金融集團(Harris Financial Group)管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示：「市場正受到利率的拖累。」並補充說，「固定收益和股票 之間存在分歧，這是一個巨大的差異。」

投資人仍心存疑慮，並期待6日公布的9月非農就業數據，以獲取有關勞動市場強勁程度的更多跡象。

梅菲爾德表示：「在利率下降之前，不會出現更多上揚行情，並且只有在沒有同步出現某種金融危機或經濟硬著陸的情況下利率下降。」「每天利率維持高點和每個基點更深入限制性區域，都可能會降低2024年軟著陸的可能性。」

達拉斯Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)表示，雖然他的投資組合已經處於防禦性位置，但仍在增加對公用事業的投資，「利率的變化雖然仍可能略高，但採取防守策略仍然合理。」

該策略師指出，近期公用事業的下跌已使該產業跌至３年多來的最低水平，而實際利率目前為正值。

史密斯補充道：「這使得重新平衡成為一個有吸引力的切入點。」

公用事業特選產業SPDR基金(XLU)下跌0.11%。

曾被稱為債券之王的投資客格羅斯(Bill Gross)表示，他對股票和債券都持負面態度，認為市場上機會非常有限。

PIMCO前投資長兼聯合創始人格羅斯在他的新投資展望部落格中寫道：「就未來總回報而言，我會放棄股票和債券，」

Worth Charting執行長沃思(Carter Worth)押注美元疲軟以及利率和油價下跌，這與共識背道而馳。

他表示：「當出現如此多的一頭熱走勢，並且結果呈現反趨勢時，請嘗試抓住它。」「我的判斷是，現在是買入債券並放空美元的時機。」

一般來說，利率下降會推高股價，因此沃思的預測可能會為預測年底股市上漲的投資人提供動力。但他警告，資產類別關係並不總是完全相反，並認為市場到2023年結束底，利率和股票庫存都會下跌。

Ned Davis Research表示，投資人對股票的悲觀情緒與過去的大買入機會一致。

該公司在最新客戶報告中表示，其每日交易情緒綜合指數處於「極度悲觀區域」，這種情況自1994年以來的平均年化收益率為26.7%，並且80%的時間為正回報。

需要注意的是：投資人對股票和債券均持負面態度。潛在的後果是「全面避險傾向」，債券上漲，股票進一步下跌，導致股市在年底被拋售。