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全球再生能源類股近兩個月重挫逾20% 因為「雙高」

編譯任中原／綜合外電
再生能源類股近月來股價重挫，標普全球潔淨能源指數過去兩個月重挫約20%，同期以油、氣為主的標普能源指數反而上漲6%。 路透
再生能源類股近月來股價重挫，標普全球潔淨能源指數過去兩個月重挫約20%，同期以油、氣為主的標普能源指數反而上漲6%。 路透

再生能源類股近月來股價重挫，標普全球潔淨能源股價指數（涵蓋全球100家最大的太陽能、風電及其他再生能源相關公司）過去兩個月重挫約20%，同期間以油、氣為主的標普能源指數反而上漲6%。通膨高漲已導致再生能源業者成本狂飆，利率也升高使再生能源業者處境雪上加霜。

利率升高使再生能源股尤其脆弱，因為許多業者都是在執行開發計畫之前，就與買家簽定長期合約，並固定售電價格。

但由於全球通膨急升，綠能業者不但受到成本升高打擊，而且利率居高也使業者高額負債的償債成本加重。

太陽能及風電渦輪業者股價受創最重。瑞典渦輪開發商Vattenfall於7月時表示，成本已經急升40%；南韓CS風電公司股價從8月初以來，已重挫28%。美國風電及太陽能業者NextEra能源公司已下修未來三年的成長預估，渦輪業者Vestas第2季虧損1.3億美元。

丹麥沃旭能源股價8月底以來已下跌約30%。瑞士銀行估計，利率升高可能使沃旭的成本增加50億~100億丹麥克朗（約7.09億~14.2億美元）。

交易商指出，再生能源業的營運模式最不利於高通膨、高利率時期。大部分業者為支持快速成長，就須不斷舉債或發行新股；在0利率時期能夠運作良好，但利率上升後便告崩潰。

中國大陸的太陽能供應鏈業者股價也重挫，主要是受今年陸股大盤走低的拖累。今年來大陸陽光電源、晶澳太陽能及東方日升股價，分別下跌約32%、33%及44%。

彭博機構的數據顯示，全球太陽能板製造業的中位EBITDA本益比已從一年的16倍，下降到9倍。分析師表示，「股價毀減期已大致結束」。

利率 綠能 瑞典

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