史指9月跌4.9% 今年最糟單月

由於投資關注政府可能關閉，道瓊工業指數回落，結束艱難的一個月。（美聯社）

由於投資 關注政府可能關閉，道瓊工業指數回落，結束艱難的一個月。

在Travelers Companies的帶動下，道指下跌158.84點或0.47%收3萬3507.5點；史坦普500指數下跌11.65點或0.27%至4288.05點；那斯達克綜合指數上漲18.05點或0.14%至1萬3219.32點。

道指和史指早盤走高，因數據顯示通膨可能放緩。盤中最高道指上漲約227點或0.7%，而史指上漲0.8%，那指上漲約1.4%。

聯準會 首選通膨指標最新個人支出消費(PCE)物價指數顯示，剔除波動較大的食品和能源價格後，所謂的核心PCE 8月上漲0.1%，年率上漲3.9% 。《道瓊》經濟學家預計核心PCE將月增0.2%，年增3.9%。

但尾盤投資人對政府可能關閉的擔憂打壓了市場。眾議院共和黨領導人未能通過短期支出法案，加劇人們對聯邦國會議員無法按時達成協議的擔憂。

Commonwealth Financial Network投資組合經理人法斯起阿諾(Chris Fasciano)表示：「市場需要面對政府可能關閉的情況。」「這種情況會持續多久以及它如何影響短期經濟數據、消費者信心和利率，將成為投資人關注的重點話題之一。」

市場在本月和本季都出現大幅下跌。史指本月下跌4.9%，本季下跌3.7%。那指9月下跌5.8%，本季下跌4.1%。兩者都創下今年最糟糕單月表現。道指本月下跌3.5%，本季下降2.6%。

BMO家族辦公室資訊長施萊夫(Carol Schleif)表示：「在一年中波動性最強的這個季節性，由於一系列擔憂的推動，股市跌幅太大、太快。」「就在幾個月前，市場還沒有出現任何擔憂。人們相信聯準會能夠實現軟著陸；而現在，隨著對經濟前景提出質疑，市場的憂慮之門已經敞開。」

道指和史指本周分別下跌約1.3%和0.7%。那指收高0.06%。

LPL Financial技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，美股本周在拋售後達到超賣水準。

這位策略師指出，史指的相對強弱指標跌至12個月以來的最低水平。並補充說，該指標的超賣狀況已經普遍存在。

美國商銀表示，隨著聯準會升息周期接近尾聲，固定收益資產管理公司可能會迎來反彈。

分析師西根塔勒(Craig Siegenthaler)在給客戶的最新報告中表示，由於聯博固定收益業務規模龐大，該行維持其買入評級。

報告指出，「繼去年11月聯準會升息後，預計大量機構和散戶資金將重新配置為固定收益。因此，在債券連續3年負回報和淨流出之後，我們認為2024年將是整體強勁的第一年淨流入。」

美國商銀將聯博目標價定在47元，較該股29日交易價格上漲約60%。

花旗表示，輝達 的下一代Blackwell(B100 GPU)顯示卡可能成為該股的主要催化劑。

分析師馬力克(Atif Malik)在最新報告中寫道：「從技術角度來看，B100 GPU推出後可能會比H100成為更大的AI遊戲規則改變者，並將迅速被採用，從而推動輝達的平均售價、銷售額和利潤率。」該技術預計將於2024年上半年推出。

花旗也指出一些估計因素，例如輝達是否採用台積電的N3製程技術，可能會影響該公司即將推出的GPU效能。

馬力克維持對該公司的買入評級和630元的目標價。該股收漲0.95%。

道指第3季下跌2.6%。少數幾支上漲的個股限制了跌幅，但不足以抵消其他股票的大幅下跌。

安進(Amgen)和開拓重工(Caterpillar)是本季表現最好的個股，漲幅分別超過20%和10%。

另一方面，Walgreens表現最差，跌幅超過22%；美國運通(American Express)和Nike是本季道指中跌幅次大，跌幅分別超過14%和13%。