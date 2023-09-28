AMD因微軟科技長的話股價漲5% Nvidia傳遭法國搜查

超微（AMD）股價28日勁揚近5%，此前微軟科技長史考特評價超微GPU未來幾年會愈來愈重要。（路透）

在微軟 （Ｍicrosoft）科技長史考特（Kevin Scott）評價超微（AMD）正在輝達 稱霸的AI領域強化自身地位、其圖形處理器（GPU）未來幾年會愈來愈重要之後，超微股票周四勁揚近5%。而據華爾街日報報導，法國反托辣斯執法人員突擊搜查涉嫌「顯示卡業反競爭行為」公司的辦公室，那家公司是輝達（Nvidia）。

微軟技術長Kevin Scott周三在加州Dana Point舉行的程式碼大會（Code Conference）上表示，:「（超微）他們正在製造愈來愈引人目的GPU產品，我認為這些產品未來幾年對市場會愈來愈重要。」

微軟和超微是長期合作夥伴。今年5月，超微表示，微軟已開始利用超微併購的雲端服務供應商Pensando旗下產品向客戶提供雲端網路服務。另外，彭博資訊報導，超微正與微軟合作開發客製化AI晶片 ，但史考特拒絕透露這是否真的發生。

今年來，輝達股價幾乎飆漲兩倍，超微上漲大約60%。

另外，法國反托辣斯部門在官網上發布聲明表表，「突擊搜查並不是說一定存在違法行為，只有對案情進行全面調查才能確定」。該監管機構沒有點名輝達。輝達拒絕就此事置評。

輝達在AI晶片市場的主導地位正受到日益嚴格的檢視。根據網路零售商，輝達H100晶片的價格超過一輛家庭用車。