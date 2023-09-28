微軟科技長：Nvidia AI晶片供應吃緊情況「每周」都好轉

對於GPU的需求，微軟仍將輝達列為首選。（路透）

微軟 科技長史考特（Kevin Scott）周三表示，目前自輝達 （Nvidia）取得用於處理人工智慧（AI ）作業的晶片比幾個月前更容易一些。

CNBC報導，史考特在加州Dana Point舉行程式碼大會（Code Conference）上表示，輝達（Nvidia）圖形處理器（GPU）市場打開了一些。自微軟支持的OpenAI去年年底推出ChatGPT聊天機器人以來，輝達GPU的需求一直很大。

史考特在大會上和The Verge主編 Nilay Patel 對談時說：「GPU需求遠超過整個生態系所能的供給量。這個問題正在解決中，仍然吃緊，但每周情況都好轉一點，在這方面好消息愈來愈多，這是好現象。」

史考特5月接受 Patel的訪談時曾表示，他負責控制微軟在GPU的預算。他當初形容這是個「苦差事」，「足足痛苦了五年」。史考特周三改口說：「現在比我們上次談話時要容易一些。」

市場情報公司Similarweb在一則部落格指出，ChatGPT每月的流量已連續三個月下降。微軟為Open AI提供Azure雲端服務。同時，微軟計畫11月開始向大公司提供生產力軟體Microsoft 365 Copilot訂閱服務。

對於媒體報導微軟正在開發自家的AI晶片，史考特不願多談，「我不證實什麼，但我可以說，我們多年來做了很多半導體（silicon）投資。」 「我們要做的就是確保我們對於如何打造系統做最佳的選擇，可以採用可用的任何選項。而在過去的幾年中，最好的選擇一直就是輝達。」

微軟先前曾和高通公司（Qualcomm）合作，為Surface PC開發基於Arm架構的晶片。