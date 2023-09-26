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可能更鷹？Fed官員：有40%機率需必須升息不只1碼

編譯葉亭均／綜合外電
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。（路透）
明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。（路透）

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周二（26日）表示，美國經濟「軟著陸」的可能性較大，機率達60%；然而另有40%的機率，Fed有必要「顯著」升息來打擊通膨。

卡斯哈里在明尼亞波利斯聯準銀行網站上發表的一篇文章中表示，在「軟著陸」這項機率達60%的較有可能情節下， Fed將把利率再提高1碼，接著維持利率「夠久的時間，以便讓通膨在合理時間內回到目標值」。卡斯哈里今年有利率決策投票權。

Fed青睞的通膨率指標已從去年夏天的7%，今年7月降至3.3%，同時間，美國失業率僅稍微上揚，達到3.8%。

卡斯哈里表示，這是通膨和依然健康的就業市場取得的實質進展，他認為在較有可能的情節下，將見到政策緊縮很快將達到證明完成Fed的使命並達到期望中的軟著陸。

然而他認為，也有40%機率發生下列情況：通膨率頑固地維持在接近3%的水準，但一般家庭對經濟有足夠信心、因而繼續支出，結果導致物價上漲壓力持續。此前，疫後供應限制問題已經導致物價飆高。

卡斯哈里說：「一旦供應因素完全恢復，政策是否足夠緊縮，足以完成把服務通膨壓低回目標的任務？」「可能不會，在這種情況下，我們將必須提高聯邦資金利率，可能會顯著（meaningfully）提高。」

Fed上周決議維持基準利率在5.25%-5.50%，但多數決策官員暗示他們認為年底前再升息1碼可能是合適的。卡斯哈里在周一表示，他的立場和大多數一樣。

卡斯哈里在文章中表示：「好消息是我們現在不需要做出這個決定。」「我們可以觀察未來幾個月降低通膨的實質進展，以便決定哪一種情節占了上風。」

利率 升息 就業

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