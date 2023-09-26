美國經濟堪憂 道指挫388點

最新的房屋銷售和消費者信心報告引發對美國經濟狀況的擔憂，道瓊工業指數大跌。路透

最新的房屋銷售和消費者信心報告引發對美國經濟狀況的擔憂，道瓊工業指數大跌。

道指下跌388點或1.14%至3萬3618.88點，為3月以來最糟單日走勢；自5月以來首次跌破200日移動均線。

史坦普500指數下跌63.91點或1.47%至4273.53點，自6月9日以來首次跌破4300點。同時，那斯達克指數回落207.71點或1.57%至1萬3063.61點。

聯邦貿易委員會(FTC)提起反壟斷訴訟，聲稱這家線上零售商人為地提高價格並傷害競爭對手，亞馬遜下跌4.03%，為跌幅最大的大型科技股。

8月新屋銷售不如預期。商務部指出，合約房屋總數為67.5萬套，較7月下降8.7%。《道瓊》調查的經濟學家預計總數為69.萬，比未經修正的7月總數下降2.7%。

經濟諮商會(CB)消費者信心指數從8月的108.7降至9月的103。《道瓊》經濟學家一致預期為105.5。預期指數跌至73.7，低於觀察家認為的經濟衰退水準。

摩根大通執行長戴蒙警告，利率可能需要進一步上升以抑制通膨，這個言論加劇了看跌情緒。銀行股下跌，SPDR S&P Regional Banking ETF下跌1.56%。富國銀行下跌2.19%，摩根史坦利下跌1.05%。

今天的走勢將加劇本月市場的跌幅。9月至今那指下跌超過6%，而史指和道指分別下跌超過5%和3%。推動本月股市走低的催化劑之一是聯準會 警告明年降息幅度較小；這項消息將指標10年期公債殖利率 推升至2007年以來的最高水準。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「債券殖利率上升對經濟、股市、聯準會以及美元價值有何影響，投資人仍感到緊張不安。」「投資人缺乏明確性，因此決定減碼。」

投資人本周也在觀察華盛頓的談判，因為國會希望避免政府關門，如果國會不同意支出法案，政府最快早可能在10月1日關門。

即使如此，即將到來的季節性市場動盪可能為投資人提供一個窗口。雖然由於1929年和1987年的股市崩盤，10月被稱為「厄運月」，但根據《股票交易員年鑑》，它也被稱為「熊市殺手」。

Wolfe Research首席投資策略師森耶克(Chris Senyek)表示，從2024年開始，企業債務再融資將開始更迫切地衝擊獲利。

他在最新報告中表示：「明年再融資將成為一個更重要的因素。」「較高的利息支出可能會給史指2024年的每股獲利來5-7元的阻力。」Wolfe預計2024年史指每股獲利將下降4.5%至210元；市場共識是成長12%至249元。

該公司列出的表格顯示，2024年到期的美國企業債務為9030億元，較2023年的2040億元增加343%。2025年的數字將再增加42%達到1.28兆元，2026年將成長15%至1.47兆元，然後才開始下降。

森耶克也寫道，現在預計在美國公債發行時刻表、油價上漲以及日本央行放鬆殖利率曲線控制(YCC)的推動下，10年期公債殖利率將在2023年底前攀升至5%。

最近幾周，聯準會發出的鷹派訊號可能給股市帶來下行壓力，但花旗全球財富部首席投資策略師維廷(Steven Wieting)認為，目前的修正將為2024年創造更好的投資機會，尤其是對規模較小的公司而言。

他指出，由於聯準會減少經濟中的信貸供應，投資人「只關注最大、最安全的資產負債表」，從而推高超大型公司的股價。

維廷表示，前進的方向不是對領先的大型股持負面看法，而是積極關注落後的成長股。例如，即使中小型成長股的長期獲利成長速度更快，但目前其交易價格較大型股低了近40%。

他補充指出：「這的確並不意味著必須對那些從人工智慧(AI)或電動車獲益最多的公司持負面看法，但我認為真正的回報機會將會擴大。」「我們越來越期待在投資組合中投資更多小型股，特別是似乎市場正在回跌。」