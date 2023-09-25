史指回升0.4% 中止連跌4天

史坦普500指數在9月最後一周首個交易日攀升，挽回本月至今巨大的跌幅。路透

史坦普500指數在9月最後一周首個交易日攀升，挽回本月至今巨大的跌幅。

史指上揚17.38點或0.4%至4337.44點。那斯達克綜合指數上揚59.51點或0.45%至1萬3271.32點。道瓊工業平均指數上揚43.04點或0.13%至3萬4006.88點。三大主要平均值均中止連續4天的跌勢。

10年期美債殖利率 上揚10個基點至4.54%，為2007年以來的最高水平，當時曾攀升至4.57%。

3M是道指表現最差的成分股，下跌2.32%。在11個史指類股中，有8個處於正值，能源上揚1.3%。

線上零售巨頭亞馬遜表示，將在人工智慧(AI)公司Anthropic投資 高達40億元；股價上漲1.67%。

Infrastructure Capital Management CEO海特菲爾德(Jay Hatfield)說，「股指表現令人驚訝。 而且我認為這事實上是市場不融入的兩個原因：其中之一我認為這是技術面，因為4300點有大量支撐。」「它可能會跌破，但是那裡有支撐。」

股指本月苦苦掙扎，因為Fed指示利率在更長時間內維持偏高水平，債券殖利率上升。市場還面對在季節性較弱的交易月內，原油和美元持續大漲。 能源是9月表現最佳的史指類股，上揚超過2%。

史指9月至今下跌近4%，為去年12月以來的第二個連跌月份和最糟單月走勢。由於成長型股票 首當其衝，以科技股為主的那指在9月下跌5.4%，也是12月以來最大單月跌幅。本月，藍籌股的道指小跌2%。

投資人還密切監視華府預算解決方案的進展。議員們周末在一項協議上展現出一些行動跡象，該協議將使美國政府在財政年度結束前提供資助。穆迪投資人服務警告，政府關閉將是美國的「負面信評」事件。

根據Jefferies的說法，如果消費者支出減緩，則Urban Outfitters和Foot Locker將面臨風險。

經過最近的調查，分析師塔羅維(Corey Tarlowe)將這兩支股票評級由買進降至持有。兩者分別下跌0.47%和1.8%。

他在給客戶的最新報告中說：「美國消費者可能會削減額外支出，而服裝和鞋類是最有可能的削減項目。」「隨著學貸還款恢復，這可能會成為一種催化劑，在我們某些專業服裝研究範圍內已經進一步傾向於已經軟銷售。為此，我們認為這兩支個股可能會受到影響。」

Schwab Asset Management宣布將其兩個收入基金的費用比率降低，其中包括持有超過110億元的收入基金。

Schwab高收益債券ETF(SCYB)和Schwab美國TIPS ETF(SCHP)現在的費率為0.03%，之前的費用分別為0.10%和0.04%。這些更改使這些資金與Schwab資產管理的其餘部分固定收益基金保持一致。

根據Vettafi，Schwab美國TIPS ETF擁有超過110億元資產，使其成為按資產計算第三大TIPS ETF。

根據Trivariate Research分析師帕克(Adam Parker)的說法，金融股中期方面的前景仍然具有挑戰性。

他在最新報告中說：「我們都希望成為對作者，甚至是更好的逆向多頭，但很難為大多數金融股的中期走勢創造一個多頭趨勢。」

他認為貸款的財務狀況更嚴格，惡化的消費趨勢，商業房地產更具挑戰性和住房借貸成本高，構成金融業高挑戰性背景的原因。

帕克指出，「目前且可能增加的法規監管是看多的理由。在其他金融股方面，資產管理不太會有資金外流，即使沒有任何訊息，也不會驚訝於保險公司成為下一個利率上升、管理失當或者私信人信貸問題的受害者。」

至於銀行部門，他唯一看好「最大且最好的美國銀行」，包括摩根大通、摩根史坦利和高盛。

穆迪投資人服務在最新報告中警告，美國政府關閉將是該國的「負面信評」事件，「這將示，在財政實力下降時，會加劇對財政決策的政治兩極分化的重大限制。」

穆迪目前對美國政府的評級為穩定的AAA。惠譽對美國的看法在8月從AAA降至AA+。

當前聯邦支出法將於9月30日到期。