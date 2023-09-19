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靠Instacart和安謀之助 Nasdaq今年IPO險勝紐約證交所

編譯劉忠勇／綜合外電
嬌生消費品品牌Kenvue選擇在紐約證交所上市，也有機會代表按鈴見證美股開盤。（路透）
嬌生消費品品牌Kenvue選擇在紐約證交所上市，也有機會代表按鈴見證美股開盤。（路透）

先是上周是安謀（Arm）50億美元的上市案 ，本周又有線上雜貨配送平台Instacart規模上看6.6億美元的售股案，那斯達克（Nasdaq）今年在五年最拉鋸的首次公開發行股票（IPO）爭奪戰中，將進一步超前紐約證交所（NYSE）。

據Dealogic數據和英國金融時報估算，若加上Instacart 和其他正安排的交易，那斯達克今年協助企業籌資額為93億美元，超越紐約證交所的80億美元。

紐約證交所座落在紐約金融區的一棟地標性的建築內，過去20年來只有五年不是冠軍，但拜科技IPO當道之賜，總部位於時代廣場的那斯達克近四年連年力克紐約證交所。

本月新上市的企業中，科技股的比率較今年前幾個月更高。嬌生消費品品牌Kenvue規模43億美元的分拆上市案，選擇了紐約證交所。

這兩家證交所為爭取新上市公司競爭激烈，不僅每月帶進可觀的手續費，還能提升證交所的聲望。今年2月，那斯達克執行長 Adena Friedman 飛往日本，親向安謀母公司軟銀創辦人孫正義遊說。

儘管隨科技榮景不再，那斯達克和紐約證交所在全球IPO排名已落後中國的證交所，但就今年籌得的總證券資本額而言，這兩家紐約的證交所仍以1330億美元持續保持領先，也凸顯IPO後維持資本流動的重要性。

安謀上市是近兩年來規模最大的IPO，首日交易上漲了25%。

那斯達克上市費用和成本較低，小公司多選擇在此上市，包括經常透過股市籌資的生技公司。Baker McKenzie北美資本市場集團負責人 Mark Mandel 說：「這就好比在從賓利和特斯拉中間二選一，無論選哪一個都不會錯，但是公司跟人一樣，會傾向於某些品牌。」

除了Instacart在那斯達克上市，數位行銷集團 Klaviyo 也預計在本周定價，透過紐約證券交易所籌資約5億美元，而德國鞋業公司勃肯鞋（Birkenstock）預定在未來幾周在紐約證券交易所上市，發售多達10億美元的股票。

選擇紐約證券交易所的企業高層都有機會在交易廳鳴開盤鈴。而那斯達克則提供一個電子告示牌，在時代廣場上和百老匯以及消費品牌的廣告相互輝映。

安謀上市是近兩年來規模最大的IPO，首日交易上漲了25%。路透
安謀上市是近兩年來規模最大的IPO，首日交易上漲了25%。路透

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