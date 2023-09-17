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減重神藥 正在改變丹麥經濟

編譯易起宇／綜合外電
諾和諾德因為減重藥聲名大噪，而且事業突然快速成長，大到足以劇烈改變丹麥全國經濟。（路透）
諾和諾德因為減重藥聲名大噪，而且事業突然快速成長，大到足以劇烈改變丹麥全國經濟。（路透）

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）過去百年來都相對低調，最近因為減重藥聲名大噪，而且事業突然快速成長，大到足以劇烈改變丹麥全國經濟。

紐約時報報導，諾和諾德的兩款減重藥胰妥贊（Ozempic）和Wegovy，已為減重領域帶來革命。在這兩款藥的需求提振下，諾和諾德今年上半年獲利躍增45%至390億丹麥克朗（57億美元）。

經濟學家表示，雖然人口不到600萬的丹麥，也不少全球知名的大公司，例如玩具商樂高和航運巨擘馬士基，但諾和諾德對丹麥經濟數字的影響卻很獨特。

諾和諾德的蓬勃成長為丹麥經濟成長有莫大貢獻，兩款藥物的海外銷售暴增，還讓丹麥央行得以讓利率維持在低於其他央行的水準。諾和諾德的市值近來已超越丹麥的經濟規模，也超過法國精品集團路易威登（LVMH），成為歐洲市值最高的上市公司。

丹麥統計部首席顧問彼得森表示，丹麥去年三分之二的經濟成長都是製藥業貢獻，影響也已更加顯著：若不計製藥業，丹麥今年第1季經濟產出和去年同期相比幾乎零成長。丹麥第1季經濟成長1.9%，製藥業就貢獻1.7個百分點。丹麥也有其他製藥公司，但規模都遠不及諾和諾德。諾和諾德去年營收是丹麥第二大製藥公司Lundbeck的約十倍。

由於諾和諾德仍擁有大量潛在的肥胖病患市場，業績預料只會繼續成長。經濟學家表示，以諾和諾德獲利和預估獲利來看，該公司也將影響丹麥克朗匯率。

丹斯克銀行經濟學家佩德森說，諾和諾德等企業把外幣兌換成克朗的需求升高，會帶來升值壓力，但丹麥克朗匯率緊釘歐元，因此克朗升值時，央行必須回應。

丹麥央行已用克朗買進外匯並累積存底，也已擴大丹麥和歐元區之間的利率差距。由於丹麥利率保持在略低於ECB的水準，有助降低外資持有克朗的意願。

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