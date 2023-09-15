下周Fed貨幣政策會議 4大觀察重點出列

聯準會（Fed）主席鮑爾。（歐新社）

聯準會（Fed）訂於9月19日~20日舉行貨幣政策會議，市場普遍認定Fed這次不會調整利率 政策立場，或透露任何近期利率展望的風聲，但Fed觀察家仍會關注一些更細微的線索，藉此推敲Fed對經濟和利率展望的看法如何。

分析師指出，Fed屆時發布的經濟預測，即「經濟預測摘要」（SEP），將成為眾所矚目的焦點。美銀（BofA）資深美國經濟學家巴夫就在致客戶報告中說：「對市場而言，SEP可謂9月會議最重要的一環。

財經網站MarketWatch列舉以下四個經濟學家最關注的重點：

Fed是否維持對2024年降息 四次的預測？

Fed決策官員一再堅稱，必須把基準利率維持得夠高、夠久，才能持續壓低通膨。目前聯邦資金利率目標區間已升到5.25%~5%。

從Fed官員6月對明年利率預測的「點狀圖」觀之，決策官員明年可能祭出四次降息、每次降息1碼（0.25個百分點）。

巴夫認為，Fed這回可能預測明年只降息三次，每次降1碼。他說：「他們一直力推『更高、更久』的觀點。我想，他們可能朝那個方向更推進一步。他們可能會說，基於經濟強韌，（明年）降息的必要性減輕。」

最新「點狀圖」甚至可能顯示，從官員利率預測的中位數看來，明年降息次數變得更少，「若發生那種情況，對市場來說將是偏鷹的大意外」。

多少位Fed官員認為利率已升到頂？

6月時，18位Fed官員中，僅6人認為Fed升息 循環已完成。

Evercore ISI副董事長古哈表示，他認為認為升息大功告成的Fed官員總人數可望增加，達到決策委員會將近半數。

古哈說：「我們認為，（Fed主席）鮑爾或多或少將視之為分裂投票，而不是明顯傾向進一步升息。這將使市場繼續猜測日後升息機率仍是五五波。」

Fed會對經濟預測做哪些調整？

美銀經濟學家團隊認為，Fed可能上修今年美國經濟成長預測，從1%上修至2%，畢竟當前美國經濟力道仍強。

至於通膨，Fed可能下修對核心PCE通膨率的預測，從3.9%下修至3.7%。但對2024年的核心通膨率預測可能上調0.2個百分點至2.8%，反映經濟強韌度。

Fed可能預估，通膨率可望在2026年趨緩至2%目標。

Fed是否開始上調對「中性利率」的預測？

經濟學家認為，Fed可能提高對更長期「中性利率」（neutral rate）的預測。這聽起來似乎沒什麼，但實際上非常重要。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）資深經濟學家蘇雅耶娃說，那意味「利率水準整個往上移」。

也就是說，在2008年全球金融海嘯之後降得超低的房貸利率及其他放款利率水準，可能再也看不到了。

此刻，Fed預估這種既不刺激、也不抑制經濟成長的「中性利率」水準在2.5%，但估測範圍甚廣，從低至2.375%到高至3.625%都有。