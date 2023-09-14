高盛：中國股將在年底前出現上漲的交易機會

高盛研究部股票策略團隊日前發表研究報告預測，中國股市將在今年底前出現上漲的交易機會。（本報資料照片）

高盛 研究部股票策略團隊日前發表研究報告預測，受到五個因素的推動，中國股市將在今年底前出現上漲的交易機會，逐步趨向先前預測的MSCI中國指數67點位（潛在回報率10%）。

這五個因素包括寬鬆政策 提速、周期性改善、市場技術面向好、低估值和低倉位。

澎湃新聞報導，首先，高盛認為，與此前相對局部的寬鬆政策不同，近期公布了一系列配合緊密的組合政策。雖然推出「重磅刺激」的機率不大，但現已公布的政策組合應有助於增長企穩，降低系統性風險。

同時，8月數據已表現出增長站穩跡象，庫存周期變化、政策刺激的滯後效應以及全球製造業周期觸底反彈，是高盛經濟學家對2023年下半年的增長預測高於市場預期的幾個關鍵因素。

此外，高盛的數據顯示，市場技術面也在向好。在2008年、2014年、2020年三輪由房地產 主導的寬鬆時期，市場回升了10%到20%。此外，季節性因素似乎也有利於股市表現，過去十年第4季平均回報率為4%，而一至三季度平均回報率僅為-1%。

高盛指出，低估值同樣是重要的參考因素。數據顯示，MSCI中國指數和滬深300指數目前的動態市盈率分別為10倍和11倍，較五年均值分別低18%和11%，與發達市場和除中國以外的新興市場相比，分別低40%和30%，均處於歷史區間低位。

最後，低倉位也是推動中國股市將在今年底前出現上漲的交易機會的因素之一。

具體到配置方面，基於穩健的第二季度業績以及逐漸改善的盈利預測，高盛研究部股票策略團隊對互聯網、傳媒娛樂、線上零售和消費服務類股維持超配建議。

同時，高盛還建議關注政策寬鬆的受益股，自上而下的政策表明，刺激國內消費、支持民營經濟發展、促進技術和製造業升級、提振房地產銷售和保交樓，以及提高增長效率（綠色GDP）可能是寬鬆政策支持的重點。