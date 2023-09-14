市場不甩通膨回溫 估本月Fed不升息機率逼近100%

芝加哥商品交易所FedWatch工具顯示，聯邦資金期貨交易員如今認為，聯準會9月維持利率不變的機率達97%。(路透)

芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具顯示，聯邦資金期貨交易員如今認為，聯準會（Fed）9月、11月和12月例會都將按兵不動的機率已提高，本月維持利率不變的機率已衝上97%，顯示市場人士已把最新通膨數據拋在腦後。

MarketWatch報導，CME FedWatch顯示，交易員現在認為，Fed下周把聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%的機率達97%，並認為11月和12月也不調整利率的機率分別為63.7%和59.9%，高於13日的57.4%和53.8%。

14日出爐的數據顯示，美國8月生產者物價指數（PPI）月比攀升0.7%，高於分析師預期的0.4%，年比升幅1.6%也高於市場預期的1.2%。但前一天公布的通膨報告顯示，剔除食物與能源的核心消費者物價指數（CPI），8月年增幅為近兩年來最小。

美國公債殖利率 14日早盤上下震盪，時升時降呈現拉鋸，對政策利率最敏感的2年期美債殖利率徘徊在略低於5%的水準。

另根據路透報導，紐約AXS Investments執行長巴蘇克說：「投資 人大致把通膨數據比預期熱的訊息拋在腦後，一如對整體CPI高於預期的反應。投資人反應淡定的理由之一，是因為最新通膨數據回溫，大致是受能源和汽油價 格躍漲所驅動 ... 不過，投資人應該要有今年可能還會再升息一次的心理準備。」