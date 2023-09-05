高盛：美國經濟迎向軟著陸、Fed升息已完成

投資銀行高盛集團認為，美國未來12個月陷入衰退的機率愈來愈低，因為「軟著陸」希望愈來愈濃。(路透)

美國經濟未來一年陷入衰退的機率有多高？投資銀行高盛 集團（Goldman Sachs）認為，衰退機率愈來愈低，因為「軟著陸」希望愈來愈濃。

巴隆周刊（Barron's）報導，自6月以來，高盛已一連三次調降未來12個月經濟衰退的可能性，從3月區域銀行動盪時估計的35%左右，降到7月的20%，如今進一步降到15%。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在4日發布的研究報告中寫道，他仍認為經濟將在第4季減緩，但降幅和歷時將「淺而短」。對照下，彭博訪調經濟學家預測，未來一年內，經濟有六成機率陷入衰退，反映聯準會（Fed）先前一連串猛力升息 抑制經濟的效應顯現。

高盛是在美國8月非農就業 報告發布後，第三度調降衰退機率預測。

8月失業率回升，從前月的3.5%躍上3.8%，但Hatzius 並不擔心，因為失業率躍升的主因是勞動參與率升高所致。

同時，通膨指標正受到扭曲。他認為，「基礎」通膨率或許已接近Fed的目標。

基於上述兩點，美國可望迎來「軟著陸」。Hatzius表示，直到過去一個月，他對Fed「升息大功告成」的信心才增強。

不過，經濟展望良好，未必對美股有多大助益。高盛股票策略師團隊認為，經濟「軟著陸」和人工智慧（AI）熱潮的利多效應，至今大致已經充分反映在股價上了。