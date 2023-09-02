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安謀IPO目標估值500億至550億美元 傳輝達將入股

中央社／紐約1日即時報導
晶片設計公司安謀（Arm）啟動首次公開發行股票（IPO）列車。(路透)
晶片設計公司安謀（Arm）啟動首次公開發行股票（IPO）列車。(路透)

知情人士說，英國晶片設計大廠安謀（Arm Holdings Ltd）的客戶蘋果、輝達、Alphabet與超微（Advanced Micro Devices Inc）等已同意投資安謀的首次公開發行（IPO）。

路透報導，消息人士又說，英特爾（Intel Corp）、三星電子（Samsung Electronics Co Ltd）、益華電腦（Cadence Design Systems）與新思科技（Synopsys Inc）也同意以投資人身分參與安謀IPO，相關會談正在進行，一些其他潛在投資人也在討論投資安謀IPO。

路透今天稍早報導，安謀母公司軟體銀行集團（SoftBank Group Corp）將目標估值訂在500億到550億美元。消息人士說，安謀的客戶已同意在這個估值範圍內進行投資。

安謀IPO定價時，投資人對安謀股票的需求，可能會讓估值變得更高，但仍低於軟銀上月自願景基金（Vision Fund）收購25%安謀股份時，對安謀的估值640億美元。

消息人士說，在這個眾所矚目的IPO案中，蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）等戰略投資者已同意各挹注2500萬至1億美元。路透社先前報導，安謀與軟銀已預留10%的持股，將在IPO時出售給客戶。

其中一名消息人士說，亞馬遜公司（Amazon.com Inc）先前曾對投資安謀IPO舉行會談，現在已決定不會參與。由於討論內容為保密，消息人士要求不要具名。

安謀的客戶多為全球數一數二的科技公司，這些公司競相在安謀上市時投資入股，考驗這家半導體設計公司在晶片業中不選邊站的定力。

路透先前報導，業界企業希望擴大與安謀的商業關係，並確保競爭對手不會取得優勢，因而讓大家對參與安謀IPO更有興趣。

對IPO的投資無法取得安謀董事會席次或支配策略的能力，但這能加強與各個入股公司的關係，並讓競爭對手日後更難收購安謀。

知情人士說，英國晶片設計大廠安謀的客戶蘋果、輝達、Alphabet與超微等已同意...
知情人士說，英國晶片設計大廠安謀的客戶蘋果、輝達、Alphabet與超微等已同意投資安謀的首次公開發行（IPO）。圖為黃仁勳5月底訪台的檔案照。(歐新社)

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