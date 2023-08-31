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小心這10款車 10萬哩後毛病多

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

除了婚戒 「股神」巴菲特也很自豪的投資是這個

編譯陳律安／綜合外電
股神巴菲特最為自豪的投資之一，就是在奧馬哈的自宅。美聯社
股神巴菲特最為自豪的投資之一，就是在奧馬哈的自宅。美聯社

若向「股神」巴菲特問起投資建議，人們可能以為他最自豪的是長期持有可口可樂和美國運通的股票，但對剛滿93歲的巴菲特來說，這些波克夏公司的持股，其實比不上多年來的各項個人投資，例如他在奧馬哈的自家房屋。

巴菲特和亡妻蘇珊打從1958年就住在那，當時以3萬1,500美元買進，約合今日的33萬6,700美元。然而，根據Realtor.com，如今這棟房子的市值超過140萬美元，投資報酬率高達約4,300%，很符合巴菲特的風格。

巴菲特常說，以報酬率來看，這間五房的屋子只落後兩只結婚戒。他在2010年的波克夏股東信上說，「經過綜合考量，我一生中第三棒的投資，就是我家，雖然我若是改為租房子、或是把買房的錢拿來買股票，有望賺進更多錢。」他和許多購屋者一樣，並非純粹以金錢來衡量買房的價值，「我花3.15萬美元買下這間房，我和家人有了52年的美好回憶，未來也將創造更多很棒的回憶」。

儘管巴菲特是全球最富裕的人士之一，但他的生活卻不如其他億萬富豪鋪張。關於他愛吃麥當勞早餐和喝可樂的新聞散見各大財經媒體，華爾街日報也報導，巴菲特為自訂車牌選擇的文字為「THRIFTY」（節儉）。

巴菲特在奧馬哈的自宅鄰近波克夏辦公室，是他最知名的節儉象徵之一，也是他目前個人資產中唯一的房產。

他也說，在「美國夢」的推波助瀾下，人們很容易感受到必須買房的壓力，但衡量個人的財務情況後，租房子反而可能是更明智的抉擇。就算是超級富裕人士，若不謹慎支出，也可能陷入「打高空」的窘境，尤其是美國房價如今日益高漲。

巴菲特 投資 波克夏

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