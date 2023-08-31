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巴菲特剛過93歲生日 今年靠蘋果大賺 但現金仍然稱王

編譯劉忠勇／綜合外電
巴菲特今年發給股東信中表示，波克夏總會持有大量現金和美國公債，並避免一切可能在不便之時出現令人不放心現金水位的投資決策。（路透）
巴菲特今年發給股東信中表示，波克夏總會持有大量現金和美國公債，並避免一切可能在不便之時出現令人不放心現金水位的投資決策。（路透）

「股神」巴菲特剛過93歲生日，這位波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長暨執行長可說是當代最受人推崇的金融界大亨，他簡單、實用的投資哲學和卓越的操作績效，全球各地投資人無不深受啟示，且群起彷效。

由於今年美股強勁反彈，也拉抬巴菲特投資組合的表現。巴菲特前十大持股中，以持股股數排名有美國銀行、蘋果、可口可樂、卡夫亨氏、西方石油、美國運通、雪佛龍、惠普、NU Holdings和派拉蒙（Paramount Global）。

他獨鍾的蘋果成了今年績效最佳的股票，蘋果2023年上漲高達42%。由於波克夏持有蘋果近6%的股票，持股市值已高達1780億美元，占整體投資組合的51%。另一檔表現超強的股票是巴西數位金融平台NU Holdings，2023年迄今回報超過71%。

儘管巴菲特投資以股票為主，但對於波克夏來說，現金永遠是王。

巴菲特今年發給股東信中表示，波克夏總會持有大量現金和美國公債，並避免一切可能在不便之時出現令人不放心現金水位的投資決策。

波克夏上季現金激增13%至近歷史高位1,470億美元；過去三季淨賣出330億美元的股票，使現金、約當現金、國庫券的金額增加380億美元。

巴菲特堅信，優良企業久而久之終會展現更高的回報和增值，因此長期持有股票對於獲得更好的回報至關重要。

以下暫且回顧這位傳奇投資人在訪談和年度股東信中所發的至理名言：

「投資的第一條規則是不要虧錢。投資的第二條規則是不要忘記第一條規則，這就是所有的規則。」──1985年致股東信

「如果原則過時了，就不再是原則了。」──1988年致股東信

「更好的選擇是以合適的價格買下一家優秀的公司，而不是用優惠的價格買下一家合適的公司。」──1989年股東信件

「只有在退潮時，才能看出誰在裸泳。」──1993年致股東信

「如果我們在自身能力範圍內找不到值得投資的東西，我們就不擴大那個範圍，寧可等待。」──1995年致股東信

「從歷史學到的經驗是，人根本不會從歷史中記取教訓。」──致2004年股東信

「最糟糕的企業，是那些快速成長，需要大量資金支持成長，但卻賺得甚微或不賺錢的企業。」──2007年致股東信

「價格是你付出的代價，價值是你得到的回報。」──2008年致股東信

「我的買進原則很簡單：當別人貪婪時，要戒慎恐懼；但當別人恐懼時，卻要貪婪。」──2008年《紐約時報》受訪

投資 股票 巴菲特

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