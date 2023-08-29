RCEP會影響主要貨幣？ 學者：美元走強恐致人民幣走貶

北威論壇29日舉行「RCEP，台灣的挑戰」論壇，東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興分析，若中國「藥方子」都沒有效的話，人民幣有可能繼續跌破7.4，屆時包括台幣、日圓、韓幣等亞幣恐得跟著調整。（記者謝守真／攝影）

北威論壇29日以「RCEP，台灣的挑戰」為題進行討論。針對區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的興起是否會讓部分貨幣 有競貶的風險，還有對於主要貨幣將會造成哪些影響，東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興分析，在美國升息 ，而中國同時降息的情況下，中美雙方利差拉大。他稱，若目前中國「藥方子」都沒有效的話，人民幣有可能繼續跌破7.4，屆時包括台幣、日圓、韓幣等亞幣恐會跟著出現貶值現象。

陳松興表示，近期觀察美國經濟指標，單純就這點來看美國通膨已經到底，但對於9月美國「要不要升息我很保留」。他認為，「美國有點兩面手法」，美國利用降低通膨法案減少財政赤字來抑制通貨膨脹，但會讓貨幣緊縮有效性受到限制

陳松興還提到，中國經濟持續走弱，美國不斷的升息，而中國則是在降息的情況之下，兩個貨幣的利差拉大，因而產生一效果－人民幣必須繼續貶值。他說到，中國目前提出來的刺激方案或是救市方案，若都無法對證下藥，而只是做「表面功夫」的話，「人民幣有可能繼續探貶」。

陳松興稱，人民幣兌美元前幾日已到7.33，目前是史上的最大貶值幅度。他直言，若北京現階段的「藥方子」沒有效果的話，資本流出壓力可能會擴大，而人民幣恐會繼續探跌破7.4，屆時韓元、日圓、台幣等亞幣都得跟著調整，而美元還會是「一支獨秀」。至於什麼時候會停止，他分析，這得看中國有沒有推出有效的政策，或必須實施實質上的外匯管制政策。

此外，前財政部長、台大財務金融系兼任教授劉憶如則表示，「美國以前是自由市場」，但現在各項政策都干預的時候，「匯率 政策恐怕也是算盤之一」。她舉例，美國財政部長葉倫7月至中國訪問，主要目的是希望中國不要賣美國債券，這也反映出美國債務已是世界第三高，問題嚴重程度僅次於日本和義大利，必須要靠發債來補財政赤字，可是「公債賣得出去才會有錢，到底誰買呢？」鑑於此，很多國家會討論減少持有美元債券。而以匯率來講，「大家（其他貨幣）相對於美元還是會貶值」。

另，中經院區域發展研究中心主任劉大年則認為，基本上RCEP大概不會直接接觸到匯率的政策，跟未來該組織的整合程度沒有什麼太大的關係，因為基本上自由貿易行定是會談到金融市場的自由化。

然而，劉大年提到，近期在金磚會議上，其成員國除了談到增加六國之外，一直在談的就是建立共同貨幣，或是「人民幣國際化」。但，面對一個外匯管制的國家及預期會貶值的貨幣等因素，人民幣國際化的可能性不高，「只能做局部交換貨幣，因為它的地位遠不如美元、歐元」，國際化進展還有很大的距離。