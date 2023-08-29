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蘋果「紅鏈」鬆動 這兩國成大贏家

編譯林奇賢／綜合外電
隨著美中關係惡化，蘋果的供應鏈持續重塑，加速撤出中國。路透
隨著美中關係惡化，蘋果的供應鏈持續重塑，加速撤出中國。路透

長期以來，中國一直是蘋果供應鏈的核心，約80%的蘋果合作夥伴在當地都有業務。但隨著美中關係惡化，蘋果的供應鏈持續重塑，加速撤出中國。而自蘋果開始每年公布供應鏈名單以來，印度越南已成為最熱門的新製造中心。

彭博彙編的數據顯示，蘋果前十大供應商中，目前有六家公司在越南或在印度設廠。如今在越南組裝蘋果產品的公司，已是十年前的四倍。去年電子業貢獻越南32%的出口額，則是十年前的兩倍左右。

2012年，沒有一家與蘋果相關的供應商在印度開展業務，如今已有14家企業獲准在當地設立據點，印度也已組裝了全球約7%的iPhone，今年的iPhone 15更成為首次已在印度組裝的新機，只會比中國晚幾周出貨。總體來說，印度電子產品出口額自2018年以來已成長三倍至240億美元。

美國和日本的企業也陸續縮減在中國的據點，就連組裝AirPods的歌爾聲學、營運iPad組裝廠的比亞迪等陸企，也擴大在越南的布局，這反映了陸企也面臨和美企一樣的現實：華府尋求圍堵北京當局發展技術的企圖心，為了避開地緣政治的影響，業者便在其他國家設立據點。

儘管美中貿易戰是促使蘋果向中國以外的地方布局的主因，但早在那之前，這股趨勢就隱隱成形。鑒於中國的薪資水準提高，許多企業都開始尋找新的製造地點，加上越南、印度等各國政府紛紛透過投資獎勵等方式，大力招商引資。因此，如今蘋果等跨國企業向這些國家宣布了數十億美元的投資案。

這有助在中國之外創造上百萬個工作機會。2022年6月，在越南電子業工作的人數，達到130萬人，是2013年的四倍。至於印度，電子業估計已為當地直接或間接創造100萬份工作。

種種跡象顯示這都只是個開始，蘋果供應鏈愈來愈多製造產能，最終會不在中國，儘管目前中國仍是蘋果重要的生產中心。

越南北江省的官員陶春強（音譯）今年訪中期間拜訪了一些製造商，他說：「有些人告訴我，他們目標是將30%到50%的生產，轉移到中國以外的地方。」

越南 印度 供應鏈

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