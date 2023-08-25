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女股神為何拋售Nvidia？伍德：AI最大商機在軟體非硬體

編譯湯淑君／綜合外電
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)
「女股神」方舟投資創辦人伍德。(路透)

人稱「女股神」的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）最近一直脫售輝達（Nvidia）持股，亦即市場首選的人工智慧（AI）概念股，如今幾乎已拋售殆盡，令人好奇箇中原因。她日前接受訪問，對此有一番說明。

伍德本周接受巴隆周刊（Barron's）訪問時說：「過去五年來，我們認為（輝達）處於美好的優勢地位，供應（開發AI應用所需的）鏟子和鋤頭。但這現在已是人盡皆知了，股票估值也已有相應的反應。以今年營收計算，輝達的股價營收比大概是25至27倍，視採用誰的估計而定。」

基於輝達估值已高，伍德把眼光轉向其他具有巨大AI商機潛力的股票，特別是軟體導向的公司。

伍德指出，據方舟估計，AI硬體每售出1美元，AI軟體就可賣出8至21美元，而目前市場和投資人仍普遍忽略這領域。

伍德並宣稱：「現在最大的AI機會在特斯拉。提到自駕計程車平台，特斯拉是全球最大的人工智慧計畫。股價營收比大約是7倍，現在也許6倍。」

她還看好其他軟體股，包括Twilio和Zoom。方舟屬意的其他AI概念軟體股還包括UiPath，以及未上市公司如Replit、MosaicML和Anthropic。

AI 輝達 特斯拉

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