「越快」股價猛漲 市值增440億元 巴隆：散戶小心了

越南電動車製造商越快（VinFast）周二股價瘋漲109%，市值激增440億美元。(路透)

越南 電動車製造商越快（VinFast）周二股價一飛沖天，漲幅高達109%，市值瞬間膨脹440億美元。盤後交易續漲3%，這教分析師有些摸不著頭緒，呼喊散戶不要因為「害怕錯過」（FOMO）而失去理智。

這支飆股周二收紅在近37美元，比起8月15日的掛牌價已高出251%，在正常交易時段，盤中一度漲到46.98美元，創下歷史新高。該股共計超過1,900萬股換手，價值大約4.28億美元，遠低於特斯拉的170億美元，這是因為越快的流通股當中只有一小部分可供交易。該公司市值因此重新站上840億美元大關。

越快是今年通過特殊目的收購公司上市表現最好的股票 。股價瘋漲使創辦人潘日旺的財富增加201億美元。根據彭博億萬富豪指數，股價劇烈波動使他的財富從上五的212億美元迅速攀升到今天的434億美元。

越快似乎漲得沒什麼道理。也許路透周一稍晚的報導有些許推波助瀾之功：南韓的Star Group Industrial，這是越快和南韓現代汽車的磁鐵供應商，計劃投資 8,000萬美元在越南興建新廠，2024年投產。

巴隆周刊（Barron's）指出，越快有99%的股權由創辦人潘日旺控制，目前僅極少數的130萬股可以交易。這形成了供需問題，流通量較低的股票很容易造成劇烈波動，過去六個六易日，該股每日漲跌幅都在14%以上。此外，華爾街的報導也無從幫助投資人進行財務預測和相對估值。

巴隆周刊，相對估值毫無意義。VinFast還處於虧損狀態，也缺乏數值為正的自由現金流，但紙上價值超越通用（GM）和福特（Ford Motor）兩家公司，大約是汽車銷量較大的Rivian Automotive的四倍，連已經開始盈利的電動車新創企業、總部在北京的理想汽車都被比下去，後者銷量比越快或Rivian高很多。

越快今年上半年售出約11,300輛汽車，同期間Rivian的銷量約20,600輛，而理想汽車賣出近140,000輛。

巴隆周刊上周三在VinFast漲到37.06美元時就撰文嫌棄這支股票太貴。

彭博資訊指出，與特殊目的收購公司合併的公司往往會經歷股價大漲階段，但在交易完成後的幾個交易日，隨著社群媒體的熱議消褪，漲勢很可能消失。根據數據，今年首次掛牌上市的特殊目的收購公司，跌幅中值約45%，其中18支股票的市值蒸發超過70%。