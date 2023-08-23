我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高稅收、沒隱私 好萊塢多位名人搬離加州

「好聲音」醜聞 歌手控最黑2姊妹：不簽約別想晉級

「越快」股價猛漲 市值增440億元 巴隆：散戶小心了

編譯季晶晶／綜合外電
越南電動車製造商越快（VinFast）周二股價瘋漲109%，市值激增440億美元。(路透)
越南電動車製造商越快（VinFast）周二股價瘋漲109%，市值激增440億美元。(路透)

越南電動車製造商越快（VinFast）周二股價一飛沖天，漲幅高達109%，市值瞬間膨脹440億美元。盤後交易續漲3%，這教分析師有些摸不著頭緒，呼喊散戶不要因為「害怕錯過」（FOMO）而失去理智。

這支飆股周二收紅在近37美元，比起8月15日的掛牌價已高出251%，在正常交易時段，盤中一度漲到46.98美元，創下歷史新高。該股共計超過1,900萬股換手，價值大約4.28億美元，遠低於特斯拉的170億美元，這是因為越快的流通股當中只有一小部分可供交易。該公司市值因此重新站上840億美元大關。

越快是今年通過特殊目的收購公司上市表現最好的股票。股價瘋漲使創辦人潘日旺的財富增加201億美元。根據彭博億萬富豪指數，股價劇烈波動使他的財富從上五的212億美元迅速攀升到今天的434億美元。

越快似乎漲得沒什麼道理。也許路透周一稍晚的報導有些許推波助瀾之功：南韓的Star Group Industrial，這是越快和南韓現代汽車的磁鐵供應商，計劃投資8,000萬美元在越南興建新廠，2024年投產。

巴隆周刊（Barron's）指出，越快有99%的股權由創辦人潘日旺控制，目前僅極少數的130萬股可以交易。這形成了供需問題，流通量較低的股票很容易造成劇烈波動，過去六個六易日，該股每日漲跌幅都在14%以上。此外，華爾街的報導也無從幫助投資人進行財務預測和相對估值。

巴隆周刊，相對估值毫無意義。VinFast還處於虧損狀態，也缺乏數值為正的自由現金流，但紙上價值超越通用（GM）和福特（Ford Motor）兩家公司，大約是汽車銷量較大的Rivian Automotive的四倍，連已經開始盈利的電動車新創企業、總部在北京的理想汽車都被比下去，後者銷量比越快或Rivian高很多。

越快今年上半年售出約11,300輛汽車，同期間Rivian的銷量約20,600輛，而理想汽車賣出近140,000輛。

巴隆周刊上周三在VinFast漲到37.06美元時就撰文嫌棄這支股票太貴。

彭博資訊指出，與特殊目的收購公司合併的公司往往會經歷股價大漲階段，但在交易完成後的幾個交易日，隨著社群媒體的熱議消褪，漲勢很可能消失。根據數據，今年首次掛牌上市的特殊目的收購公司，跌幅中值約45%，其中18支股票的市值蒸發超過70%。

股票 越南 投資

上一則

百度好旺 上季大賺7.1億美元 加碼投資大語言模型、生成式AI

延伸閱讀

梅西百貨和Dick's股價崩跌 美零售業對消費支出拉警報

梅西百貨和Dick's股價崩跌 美零售業對消費支出拉警報
彌補未繳的汽油稅 州府每年對電動車主加徵200元

彌補未繳的汽油稅 州府每年對電動車主加徵200元
金神大賭場推出全新特斯拉電動車展廳

金神大賭場推出全新特斯拉電動車展廳
比亞迪以車海戰術及垂直整合 超越特斯拉電動車霸主地位

比亞迪以車海戰術及垂直整合 超越特斯拉電動車霸主地位

熱門新聞

過去兩年來美國消費者靠著政府提供的2兆美元現金補助，才能在通膨衝高之際持續花錢。（美聯社）

超額儲蓄將耗盡 美經濟算總帳時間快到了

2023-08-20 17:01
台積電為了引進安裝半導體製造設備的專家，與美國當地工會起了鬥爭。 （路透）

富比世評台積電與亞利桑納工會之爭：結果可能沒有贏家

2023-08-18 17:43
中國房地產開發商恒大、碧桂園債務危機連環爆，加深投資人對經濟前景的疑慮。圖／歐新社

美國也難豁免 中國經濟動盪如何禍延全球？

2023-08-19 11:04
如今美國的名目國內生產毛額（GDP）成長率超越了中國。（美聯社）

還想超英趕美？美國名目GDP成長率已反超中國

2023-08-18 19:21
知名暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特清崎認為，近來「股神」巴菲特（見圖）不斷為執掌的波克夏公司累積庫存現金，是在等待股市崩盤後進場。 （美聯社）

巴菲特和大賣空本尊動作頻頻 富爸爸作者指全在等美股出事

2023-08-17 08:24
數據顯示，在史坦普500指數十家對中國曝險最高的成分企業中，包括美國晶片大廠高通和德儀。（路透）

中國經濟放緩恐引發漣漪效應 高通、德儀等十家美企曝險最大

2023-08-18 06:36

超人氣

更多 >
夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚

夏威夷茂宜島野火滅鎮 唯獨這棟奇蹟之屋沒事 屋主看了秒落淚
前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人
南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開

南加華人聚居城市也遇零元購 劫匪搶完散步離開
佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局

佛州女想給路邊非法小販20元 最後卻被上銬送警局
沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺

沒活動、早餐僅白粥…紐約法拉盛成人護理中心 恐涉白卡詐欺