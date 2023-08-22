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Lordstown上演法律攻防戰 請法官駁回鴻海動議

編譯葉亭均／綜合外電
電動皮卡新創業者Lordstown Motors 21日請求法官駁回鴻海公司干擾其聲請破產保護的行動。路透
電動皮卡新創業者Lordstown Motors 21日請求法官駁回鴻海公司干擾其聲請破產保護的行動。路透

彭博資訊報導，電動皮卡新創業者Lordstown Motors請求法官駁回鴻海公司干擾其聲請破產保護的行動，表示鴻海正試圖避掉自身在Lordstown公司垮台應負的責任。

Lordstown在周一（21日）提交給法院的文件中表示，需要破產法第11章保護來防護自身免受股東提起訴訟，並追求出售。該公司表示，被迫破產是因為鴻海沒有履行合作協議。

在提交給美國德拉瓦區破產法院的法院文件中，Lordstown表示：「該動議是鴻海試圖避免其行為的後果，其行為直接造成本公司倒閉，並破壞債務人要讓他們不動產價值最大化以利所有股東的努力。」

Lordstown是在6月聲請破產法第11章時，控告鴻海違約。Lordstown說，鴻海藉由推動駁回該公司的破產，尋求削弱Lordstown追求提起訴訟的能力。

鴻海是在7月向德拉瓦州破產法院提出動議，稱Lordstown是惡意破產，法院應駁回其破產保護聲請，或改為依據破產法「第7章」進行破產清算，因為Lordstown成功重新整頓的希望不大。

Lordstown在周一的文件中說，鴻海的動議「顯然蓄意要讓債務人損失訴訟支出，剝奪他們任何意圖康復的能力，最終削弱他們追求對鴻海提出索賠的能力」。

Lordstown表示，該公司的破產正取得進展，將在非常短期內提交重組計畫。該公司近期已就Karma Automotive控告它竊取設計和技術一案達成和解。

破產 鴻海 重組

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