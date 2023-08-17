全球最大避險基金橋水 減持三分之一中國持股

億萬富豪達里歐創辦的橋水避險基金市值達1230億美元，是全球最大避險基金。他向來看好中國資產市場並唱空美國。（美聯社）

向來看好中國市場的橋水基金（Bridgewater）在最新向美國證券交易委員會提交的13F報告中揭露，該基金上一季已出清近三分之一的中國持股，賣掉13家在美國上市的中國企業持股，包括富途控股、達達集團和線上論壇知乎。

南華早報報導，橋水基金減持價值超過1400萬美元的投資 ，這是該基金繼去年同期減持阿里巴巴集團控股和網易等主要中國科技公司股份以來最大的撤資。報告顯示，該基金持有的中國公司股票 比一年前減少五分之一以上，截至上季末，持有的31家中國企業美國存托憑證（ADR）價值4.8億美元。

億萬富豪達里歐（Ray Dalio）創辦的橋水避險基金市值達1230億美元，是全球最大避險基金。達里歐4月在領英（LinkedIn）發文指出：「美中關係變得如此糟糕，以至於我們有理由擔心，反中情緒可能使得與中國做生意就如同與俄羅斯做生意，這將導致美中貿易崩潰...重創供應鏈與貿易」。

但儘管脫手近三分之一中國持股，橋水仍增持數家消費品公司，包括加倍買入名創優品集團股份，對於電子商務網站拼多多、Trip.com、華住酒店集團、購物網站唯品會的增持幅度介於22%至33%。

13F報告顯示，中國企業只占橋水全球資產組合的一小部分。整體來看，其全球股票投資價值下跌1%，降至162億美元。另一方面，該基金上季買入美國晶片製造商美光近200萬股，出售手中66%的台積電股份。

投資銀行高盛（Goldman Sachs）指出，在中國經濟表現不佳和地緣政治風險加劇的情況下，全球避險基金自5月以來一直在拋售中國股票。橋水固定收益研究主管科夫斯基（Larry Cofsky）在8月稍早一份報告中指出，「中國正處於政策寬鬆時期，但效果仍不明」，北京 當局面臨的制約因素，是在債台高築之際必須維持金融穩定。

▼中國蓋牌青年失業率 拜登指定時炸彈

影片來源：世界新聞網 一洲焦點