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美7月零售銷售增加0.7% 優於預期

編譯林聰毅／綜合外電
在通膨趨緩、就業市場保持強健之際，美國7月零售銷售較6月增加0.7%，遠優於市場預期的0.4%。 （路透）
在通膨趨緩、就業市場保持強健之際，美國7月零售銷售較6月增加0.7%，遠優於市場預期的0.4%。 （路透）

在通膨趨緩、就業市場保持強健之際，美國消費者增加支出，7月零售銷售的成長力道優於預期，顯示經濟在第3季初期持續擴張。

商務部15日發布報告說，7月零售銷售較6月增加0.7%，遠優於市場預期的0.4%，6月的增幅也由先前的0.2%上修為0.3%。不計汽車與汽油的7月核心零售銷售則較6月勁增1%。

根據商務部的報告，在13個零售類別中，有九個類別銷售增加，包括運動用品店、服飾門市，以及餐館和酒吧。各種實體商店的銷售額均有增加，百貨商店上升0.9%，服裝和配飾商店增加1%，餐館銷售額成長1.4%。但家具和家居用品商店以及電子產品商店仍然疲軟，出現下滑。

在亞馬遜會員優惠日（Amazon Prime Day）的帶動下，無店面零售商（包括電子商務在內）銷售則躍增1.9%，為今年來單月最大。亞馬遜公司說，在這項為期兩天活動的首日銷售額，創該公司史上單日最高。

這些最新發布數據顯示，勞動力市場熱絡加上薪資持續增加，使民眾更有底氣花錢，購買各種商品及服務。消費者仍是經濟的重要支柱，在面對Fed升息時，能支撐經濟抵禦衰退。消費者支出占國內生產毛額（GDP）逾三分之二。

在這項數據出爐後，美國公債殖利率上揚、美股早盤下跌，以及美元升值。利率交換合約的交易員將聯準會（Fed）今年再度升息的機率調升至略高於50%。

隨著通膨逐漸消退，大多數經濟學家認為，Fed可能快要完成其升息工作，也日益覺得Fed將引導經濟走向「軟著陸」，而非陷入他們從去年以來就一直預測的衰退。

在15日稍早，美國最大的居家修繕連鎖業者家得寶（Home Depot）發布第2季財報，由於消費者對採購高價商品持謹慎態度，同店銷售下滑0.2%，但降幅小於分析師預期的3.54%，為三季來首度營收表現優於預期。該公司上季每股盈餘4.65美元，優於分析師預估的4.45美元。家得寶並維持其全年度的財測。家得飽15日早盤漲近1%，優於大盤表現。

升息 殖利率 商務部

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