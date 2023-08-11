科技股8月回檔有原因 但Nvidia可望率AI股強彈

Wedbush分析師艾夫斯認為，AI題材不是一時炒作，儘管AI生態系的布建需要時間，但相關支出可望持續成長，即使輝達（Nvidia）等AI概念股短線回檔，不久後也將強勁反彈。(路透)

本月來，科技股為主的那斯達克 綜合指數只有兩個交易日收漲，但對美國科技股長期看多的Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）認為，那指很快就會大幅反彈，因為人工智慧（AI ）利多題材不只是一時炒作而已，將持續推升輝達 （Nvidia）、蘋果和微軟股價。

巴隆周刊（Barron's）報導，那斯達克綜合指數10日收盤小漲，但9日收盤跌破50日移動均線，是3月中以來首見。本月來，那指下跌4.6%，公債殖利率升高讓科技股承壓是一大因素。蘋果（代碼AAPL）最近的財報未能讓投資人驚艷，知名軟體公司Palantir Technologies（PLTR）和Datadog（DDOG）也一樣。8月傳統上是該指數歷來表現倒數第二糟的月份，也讓科技股籠罩在一片欲振乏力的低氣壓。

不過，艾夫斯在11日發布的致客戶報告中寫道：「我們認為，這波拉回將歷時短暫。」他仍堅定看好科技股後市，預期下半年有漲幅12%至15%的一波漲勢可期。他還認為，未來12到18個月，科技市場成長將大爆發。

艾夫斯長期看多科技股，曾預言蘋果市值將在2025年衝上4兆美元大關。目前蘋果市值約2.8兆美元。

這位知名科技股分析師樂觀看待那斯達克展望，是因為他認為AI不是一時的題材炒作，而且AI工具的支出將緩緩成長，預估在未來十年期間，企業將循序漸進地在AI領域投資8,000億美元。

艾夫斯說：「羅馬不是一天造成的，AI生態系也一樣。但可以明確地說，這場布建將是自1995年網際網路（呈爆炸性成長）以來我們從未見過的盛況。」

贏家是誰？艾夫斯心目中首屈一指的AI大贏家是輝達（NVDA），因為在AI應用所需的半導體市場遙遙領先群倫。他給輝達股票「超越大盤」的評價，目標價訂在490美元。輝達10日收在423.88美元，11日開盤跌1.5%至417.51美元。

艾夫斯也看好微軟（MSFT），AI聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的大股東；以及蘋果，因為他預期蘋果將打造某種AI驅動的App商店。他把微軟、蘋果的股票都評為「超越大盤」，目標股價各為400美元和230美元。