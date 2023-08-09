等待通膨數據 道指下跌近200點

華爾街等待本周稍後公布的最新通膨數據，美股下跌。美聯社

華爾街 等待本周稍後公布的最新通膨數據，美股下跌。

道瓊工業平均指數下跌191.13點或0.54%收3萬5123.36點。史坦普500指數下跌31.67點或0.7%至4467.71點。那斯達克綜合指數下跌162.31點或1.17%至1萬3722.02點。

Penn Entertainment宣布將在今年秋天與ESPN合作推出名為ESPN Bet的線上體育博彩，股價上漲9.1%。Roblox第2季業績未達華爾街預期，股價暴跌21.94%。

備受期待的美國7月消費者物價指數(CPI)報告將於10日發布。近幾個月來，投資 人一直在關注CPI，以了解Fed未來將如何調整利率的潛在見解。《道瓊》調查的經濟學家預計7月通膨指標將上漲3.3%。

合眾銀行財富管理資本市場研究主管默茲(Bill Merz)表示：「市場關注的是通膨下降速度是否足夠快，足以讓Fed停止升息。」「它雖一直在減速，但仍然太高。讓Fed處於十字路口。」

穆迪本周調降幾家地區銀行的評級，打擊了投資人情緒，華爾街股市下跌。部分市場參與者擔心這個訊號可能會給未來市場帶來更多麻煩；但其他人表示，由於今年股市異常上漲，正好可以提供修正。

8月以來，那指已下跌4.4%，而史指和道指分別下跌2.6%和1.2%。隨著9日的下跌，那指本季已跌入負值區域。即使如此，三大指數仍明顯高於2023年年初水平。

MRB Partners執行合夥人科爾馬(Phillip Colmar)表示：「市場已經上漲很多。」「目前是一個觀望、消化階段。」

娛樂巨頭迪士尼和賭場業者永利度假村於收盤後公布上季業績。FactSet數據顯示，截至9日，超過90%的史指成分股已公布財報，其中約五分之四業績超出華爾街預期。

摩根大通分析師阿萊克索普洛斯(Steven Alexopoulos)對最近信用評級下調不屑一顧。他在給客戶的報告中表示，穆迪發布有關地區銀行的報告創造了買入機會，「我們認為，評級行動以及前景變化的基本原理已經被市場充分理解。」

花旗表示，輝達 股票的拋售對投資人來說是個絕佳的買入機會。

超微電腦公司(Super Micro Computer)在財報電話會議上發表評論，強調與輝達和其他競爭對手相關的一些供應鏈瓶頸後，輝達下跌4.72%。

雖然先進封裝和高頻寬記憶晶片(HBM)方面存在限制，但分析師馬力克(Atif Malik)表示，「這些評論並不能完全反映輝達的供應情況，因為輝達已支付預付款以保證HBM產業的大部分產能，並優先考慮供應超大規模企業和其他主要OEM廠商。」超微電腦公司股價下跌23.39%。

西德州中質原油(WTI)早盤9月合約觸及每桶84.11元，為2022年11月中旬以來的最高水平；而全球指標布蘭特原油10月合約則升至每桶87.19元，為4月中旬以來的最高水平。

與此同時，9月天然氣合約達到每千立方英尺2.875元，為3月初以來最高水平。《路透》報導，美國能源情報署(EIA)8日表示，美國天然氣產量和消費量將在2023年創下歷史新高。

能源特選產業SPDR ETF問訊上漲1.26%，部分由EQT、Coterra、SLB和Diamondback領漲。

Strategas Research技術分析師維隆(Chris Verrone)在報告中告訴客戶，SLB最近創下「新的周期高點」，而APA Corp.則在「突破名單」上。

他寫道：「去年大部分時間主導石油市場的持續報價，已演變為最近幾周的秘密報價，這也反映在能源股的重新走強上。」「自7月12日公布CPI上漲3%以來，能源一直處於領先地位，表現優於第二好的金融業超過300個基點。」

在營收財測令華爾街失望後，Upstart暴跌34.24%。

該軟體公司表示，預計第3季營收1.4億元，EBITDA總計為500萬元。FactSet調查的分析師預計，公司將實現1.553億元的營收和960萬元的EBITDA。

雖然股價大跌，Upstart第2季營收仍超出預期，約1.36億元，每股獲利令人意外地達到6分；優於Refinitiv分析師預估的營收1.35億元和每股虧損7分。