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路透：Amazon有意成為安謀IPO主要投資人

編譯黃淑玲／綜合外電
安謀（Arm）再傳科技大咖有意成為主要投資人，這次是亞馬遜（Amazon）。（路透）
安謀（Arm）再傳科技大咖有意成為主要投資人，這次是亞馬遜（Amazon）。（路透）

路透周二（8日）引述知情人士報導，亞馬遜（Amazon）也有意加入其他科技公司行列，成為軟體銀行旗下晶片設計公司安謀（Arm）首次公開發行股票（IPO）的主要投資人（錨定投資人，Anchor Investor），現在雙方正在洽商。

路透指出，這是亞馬遜首次傳出要積極參與安謀的IPO，凸顯了安謀在雲端運算領域的重要性。亞馬遜的雲端事業AWS使用安謀設計架構，開發自家的Graviton處理器。

一位消息人士告訴路透，安謀計劃在9月初到那斯達克掛牌上市，IPO過程希望籌資80億到100億美元。

路透向安謀與亞馬遜查證時，兩家公司都拒絕評論。

根據先前路透的報導，前前後後已有大約10家科技公司有意在IPO前投資安謀，這些公司包括：英特爾（Intel）、Google母公司字母（Alphabet）、輝達（Nvidia）等。消息來源說，這些投資人只出資金，並沒有要取得董事席位或是公司控制權。

據了解，安謀希望以帶進這些主要投資人的方式，強化與這些大客戶的關係，同時提高IPO的吸引力。

對母公司軟銀而言，安謀的IPO是一大福利，軟銀龐大的願景基金投資許多科技新創公司失利，正需要扭轉乾坤的機會。

安謀原本談定以400億美元要賣給輝達，但因美國與歐盟的反壟斷監管審核未通過，而在去年破局。之後，軟銀就把推動安謀上市做為目標。

彭博最近報導，安謀的IPO目標估值設定在600億到700億美元之間。軟銀2016年是以320億美元買下安謀。

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