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未來一年投資怎布局？投資人押注美長債、看空股市

國際與美國油價回升 今夏漲了20% 拜登政府憂通膨復熾

編譯任中原／綜合外電
今年夏天國際原油價格強勁反彈20%。(路透)
今年夏天國際原油價格強勁反彈20%。(路透)

美國汽油價格反彈到9個月來高點，主因沙烏地阿拉伯等國進一步減產，使今年夏天國際原油價格強勁反彈20%，且油市重新預期今年內國際油價可能漲到每桶100美元。油價上漲可能使美國通膨率止降回升，令拜登政府高度憂慮。

美國國內汽油價格7月反彈近10%，達每加侖3.83美元；柴油價格也同步上漲，對工業及農業部門造成衝擊。

沙國上周宣布現行日產量減少100萬桶的措施將持續到9月底，且不排除延長更久，甚至更進一步減產。國際能源總署（IEA）也警告，未來幾個月國際油市將非常吃緊。沙國已經宣布調高9月對亞洲及歐洲的官訂售油價格（OSP）。

布蘭特油價上周五（4日）衝到4個月來高點，達每桶86.65美元，主因烏克蘭無人機攻擊俄羅斯位於黑海的石油輸出港新羅西斯克，之後又有一艘俄羅斯油輪在克里米亞附近外海遭到攻擊，使油市更加擔憂烏克蘭的反攻行動可能干擾能源供給。

高盛分析團隊表示，7月全球石油需求量創新高，達每天1.028億桶，主因天氣酷熱使電力需求激增，民眾開車出遊活動增加，美國經濟堅韌，以及中國石油需求超出預估。高盛全球商品研究主管庫瑞表示：「油市原本擔憂美國經濟衰退，以及中國經濟疲軟，但最近這些憂慮急降，使投資人對石油恢復興趣。」

Enverus顧問公司預測，由於全球石油需求回升，且供給成長無力，年底前油價將重登百元大關。拉皮丹能源顧問集團主管麥克納利表示，「白宮處於高度恐慌狀態。由於油價上漲將衝擊消費者信心，並打擊現任總統的支持度，對拜登造成一大威脅」。

白宮官員表示，政府正密切監視汽油價格動向；但也強調目前每加侖汽油價格仍比去年夏天時便宜1美元。

分析師指出，美國已經大量提取戰略石油庫存，因此白宮沒有多少方法可以抑制這波油價回升。

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