史指那指連4跌 創3月來最糟單周走勢

史坦普500指數和那斯達克綜合指數連續第4天下跌，創3月以來最糟單周走勢。（Getty Images）

史坦普500指數和那斯達克綜合指數連續第4天下跌，創3月以來最糟單周走勢，交易員似乎在最新企業財報和美國就業 數據公布後獲利了結。

史指下跌23.86點或0.53%收4478.03點；那指下跌50.48點或0.36%收1萬3909.24點。道瓊工業平均指數下跌150.27點或0.43%收3萬5065.62點。

所有主要股指在晚盤都扭轉早盤的漲幅，並以下跌結束本周。那指和史指本周分別下跌2.9%和2.3%，創3月以來最糟糕的一周。道指小跌1.1%。

盈透證券(Interactive Brokers)首席策略師索斯尼克(Steve Sosnick)表示：「本周人們似乎比以前更加重視風險。」他補充說，「許多空頭已經投降，這通常代表行情已經接近結束了。反彈比開始時還要高。」

芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)早盤走低後攀升至16以上，代表投資人正在加大波動性保護力道。

4日是第2季財報季最繁忙一周的最後一天。亞馬遜上漲8.27%，創近一年來最高水平；之前其獲利超出預期並提供積極的財測。蘋果公司營收低於去年同期水平，股價下跌4.8%。

Booking Holdings業績強於預期，股價上漲7.86%，代表旅遊和服務需求蓬勃發展。安進(Amgen)因穩健的獲利和財測的提升而上漲5.45%。

本季截至6月當季的財報繼續令一些華爾街 分析師感到意外，因為事實證明，預期的獲利放緩程度並不如人們擔心的那樣。FactSet數據顯示，約84%的史指企業公布業績，其中80%超出華爾街的預期。

10年期國債殖利率 也從數月高點回落至4.04%。 最近幾個交易日的上漲給風險資產帶來了壓力。

投資人還藉由非農就業報告獲得更多有關勞動市場狀況的線索。數據顯示，7月新增就業崗位18.7萬個，低於《道瓊》調查經濟學家預期的20萬個。失業率也從3.6%降至3.5%。

即使整體數據較為溫和，但平均時薪預示通膨加劇，並且超出預期，本月上漲0.4%，年化成長率為4.4%。分別略高於預期的0.3%和4.2%。

許多華爾街人士一直在熱切地等待就業報告及其對Fed升息周期的影響。根據芝商所FedWatch工具，超過88%的交易員預計Fed將在9月的下次會議上維持利率穩定。

但富國銀行策略師哈維(Christopher Harvey)表示，下周的7月消費者物價報告可能會對利率預期產生更大的影響，「比預期更熱門的數字是少數幾件可能真正開始改變市場對Fed看法的事情之一，也許會改變Fed的看法。」「但是今天的非農數字我認為沒有多大作用。它只是鞏固了人們的觀點，認為Fed現在已經完成了任務。」

暫停3年的聯邦學生貸款支付即將恢復。Loop Capital策略師楚昆巴(Anthony Chukumba)表示，隨著借款人收緊預算，一系列零售商可能會受益。

Loop Capital對500多名受暫停學貸影響的美國消費者進行調查，大多數人表示，他們的貸款支付減少不到500元。 與2020年3月首次停止付款時相比，略多於半數的參與者財務狀況更糟。

他說，隨著購物者為了省錢而比價，少數企業可能會受益。他特別點名Dollar General、Dollar Tree和眼鏡零售商National Vision，因為這三家企業「目前的估值並未反映我們看漲的基本面前景」。

瑞士信貸表示，史指即將進入更深、更長的盤整階段。

分析師史奈登(David Sneddon)在最新報告中寫道：「自27日以來，史指經歷了看跌的『逆轉日』，並從今年3月開始拒絕上行通道頂部，一如預期，史指仍面臨壓力。」

他重申他的策略性負面看法，「預計下一步會出現更深的回調，支撐位在4444-4439點，然後是3月上升趨勢通道的下端4419-4409點。」