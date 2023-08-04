7月就業緩步降溫 Fed下月再度升息機率略降

7月非農就業人數增加18.7萬，低於市場預估的20萬人，每周工時也略減，顯示勞動市場緊俏程度趨緩。(歐新社)

7月就業 數據顯示，勞動市場正緩步降溫，非農就業人數增加18.7萬，低於市場預估的20萬人，且6月就業人數也遭下修，每周工時也略減，勞動參與率持平，顯示勞動市場緊俏程度趨緩，但薪資升幅並未縮小，且高於預估，失業率也微降。

最新就業數據可能使聯準會（Fed）9月會議將進一步升息 的機率稍降，但還不足以認定緊縮周期就此劃上句點。美股期指延續稍早在平盤附近狹幅波動的走勢，10年起公債殖利率 一度升至4.206%，是2022年11月上旬以來最高，但隨後轉跌；DXY美元指數下挫，目前跌0.3%。

根據勞工部4日公布的資料，7月非農就業人數增量比6月時的18.5萬人（修正數）稍高，但主要是因為6月數字大幅下修；另外5月及6月就業人數總共下修4.9萬人，顯示就業市場緊俏情勢稍稍緩解。

民間部門就業增加17.2萬人，比6月時的增加人數12.8萬人（修正數）好轉，但低於預估的18萬人增量。其中製造業微減2,000人，低於預估，也比6月時增加7,000人遜色。

上月平均時薪比6月上升0.4％，增幅高於預估的0.3%，與6月的升幅相同；比去年同期上升4.4%，也高於預估的4.2%，但與6月的升幅一致，顯示工資升速並未下降。平均每人每周工時略減0.1小時，為34.3小時，也略低於預估的34.4小時。

7月的失業率比6月下降0.1個百分點，為3.5%，比預估的3.6%略降；勞動參與率維持62.6%，符合預估。

就業不足率（U6）下降0.2個百分點，為6.7%，顯示從事全職工作的人數增加。

經濟學者表示，7月就業人數偏弱，尤其是5、6月人數大幅下修，顯示勞動市場持續趨緩，但工資上升壓力並未減弱，因此9月Fed會議再次暫停升息的機率稍稍升高，不過還須觀察8月的就業數據，以及7、8兩月的通膨數據。