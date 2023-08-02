批惠譽降評「怪異」克魯曼：財政擴張避免再陷失落十年

紐約時報專欄作家克魯曼。（路透）

信評機構惠譽（Fitch）1日突然調降AAA頂級主權債信評等1級，降至AA+，理由是減稅、新支出、經濟震撼和政治僵局不斷可能導致未來三年財政惡化。此舉激起一片錯愕和批評聲浪。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 就在社群媒體X（昔稱推特）發文，簡評惠譽降評行動很「怪異」。他寫道：「財政問題由來已久，因為有一些有效的掣肘聯盟反對削減支出，也反對增稅。但什麼事讓會讓那問題在今年看來比一年前更糟？」

克魯曼進一步說：「過去一年來最大的經濟新聞，是美國把通膨壓下來卻未觸動一波衰退，這是了不起的成功，顯示我們無須熬過一段漫長的產出沉淪，以及後續的稅收沉淪。」

疫情 期間龐大財政支出 避免重陷海嘯後「失落的十年」

前一天，克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，正是因為過去幾年來，聯邦政府推出巨大的財政支出計畫，才撐起國家的經濟，讓新冠肺炎疫情期間急速向下沉淪的經濟迅速復甦，在短短三年期間完全收復失土。同時，在疫情衰退期間急墜谷底的就業 市場，也在短暫下沉後迅速彈升，如今也已完全返回疫前的就業水準。

對照下，在2008年金融海嘯引發的那波「大衰退」，美國情況就沒有那麼幸運。到2010年，失業率仍接近10%，然而，華府眾多「有識之士」對就業創造的興趣遠不如對削減國債的執著。因此，實施多年的財政撙節，既抑制了經濟成長，也讓就業陷入長期低迷。

克魯曼說，假如政府在金融海嘯後也祭出大規模財政支出提振成長，經濟早該在2011年中就會重返趨勢水準。時任歐巴馬總統確實通過一項財政刺激方案，媒體形容規模「龐大」，但克魯曼當時就警告，比起金融海嘯的嚴重程度，那波財政刺激的規模遠遠不足。

記取這個教訓，政府在疫情衰退後，果真提供夠分量的財政刺激，使充分就業能迅速發生，驅散了疫情將給經濟留下長期傷疤的疑慮。儘管付出了通膨竄升的代價，但最近種種指標顯示，通膨降溫趨勢確立，經濟「軟著陸」在望。

對照2010年代，克魯曼認為，若是當時大膽祭出大規模財政擴張，美國本可在2011年中就恢復充分就業。如果把2011年中至2019年底期間，實際和潛在的國內生產毛額（GDP）差距加起來，總和達到3.5兆美元（以2012年的美元匯價計算），或4.5兆美元（以今日匯價計）。那是巨大的人力與經濟潛力浪費。只不過因為在2010年代那段期間，通膨率雖一直低於聯準會（Fed）的2%目標，卻並未直直落，更沒有陷入接近通貨緊縮的處境，所以這段「失落的十年」悄悄走過，幾乎沒人察覺。

但疫情過後，美國成功避免那場「沉默的悲劇」重演。無論怎麼批評近年的經濟政策，就那一點而論，這次確實是做對了。