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道指一支獨秀 盤中觸15個月新高

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道指一支獨秀 盤中觸15個月新高

記者張大仁／即時報導
開拓重工(Caterpillar)公布的上季財報優於預期，股價上漲8.85%。路透
開拓重工(Caterpillar)公布的上季財報優於預期，股價上漲8.85%。路透

投資人瀏覽了大量企業財報並評估一批最新經濟數據後，史坦普500指數8月初始下跌。

史指下跌12.23點或0.27%收4576.73點；那斯達克綜合指數下跌62.11點或0.43%收1萬4283.91點。道瓊工業平均指數上漲71.15點或0.2%收3萬5630.68點。盤中觸及2022年2月以來最高水平。

製藥巨頭默克公司(Merck)因Keytruda銷售強勁，雖然虧損低於預期且營收超出預期，股價仍回落1.28%。開拓重工(Caterpillar)業績強勁，股價上漲8.85%。

由於新冠病毒產品銷量暴跌，輝瑞(Pfizer)業績好壞參半，股價下跌1.25%；Uber因獲利好壞參半，股價下跌5.68%。此外，捷藍航空因國內旅遊放緩而大幅下修財測，股價下跌8.3%。

Mariner Wealth Advisors總經理萊斯科(Tim Lesko)將1日走勢主要歸因於超買狀況，因為市場今年以來表現強勁，且上季財報季至今表現穩健。

他表示：「市場已經連續多日表現強勁，指數屢創新高，基本上，這感覺就像是經濟末日並未降臨到身上的紓壓反彈。」「目前我認為任何回調都屬於某種程度的超買市場，因為財報季基本上表現強勁。」

本周是第2季業績最繁忙的一周，超過160家史指成分股將公布業績。FactSet數據顯示，史指超過半數企業已經公布財報，其中82%超出獲利預期。這引發一些人的期望，即隨著通膨降溫，經濟將能避免衰退。

FactSet數據顯示，即使至今的業績表現不佳，但分析師預計獲利將較一年前下降7.1%，並且獲利將連續第3季下降。

華爾街還評估了一批最新的關鍵經濟指標，以更深入地了解經濟狀況。 其中包括略低於預期的職位空缺數據和顯示持續收縮的製造業數據。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)重申了對市場反彈的懷疑態度，「有關成長和通膨的正面消息激發了人們對軟著陸情景的樂觀情緒；在這種情況下，通膨回到目標水平，為發達市場央行的寬鬆政策提供了空間。」「然而，我們仍然對這個結果持懷疑態度，預計通膨下降將被證明是不完全的，限制性政策的實施將增加私營部門的脆弱性並結束全球擴張。」

他補充指出，「股票估值並不是軟著陸的定價，而是持續擴張或不著陸，以及在此同時貨幣寬鬆的定價。」

繼7月強勁表現後，股市正在走高，但8月對於投資人來說可能是個艱難的月份。

《股票交易者年鑑》編製的數據顯示，8月史指平均僅上漲0.1%，使其成為史指全年平均表現第三差的月份。與此同時，道指8月平均下跌0.04%。以科技股為主的那指本月平均漲幅也僅有0.5%，全年第二差。

摩根史坦利表示，投資人將尋求PayPal在第2季財報公布前解決投資人的擔憂。

分析師佛塞特(James Faucette)在報告中寫道：「由於消費者信心改善和電子商務數據更好，PayPal的獲利已基本恢復到2023年第1季的水平。」「然而，我們認為投資人的營運和組織問題大多仍未得到解決。」

他表示，投資人正在尋求有關該公司繼任計畫、發展Venmo並在電商領域獲得更大市占率的財測。

PayPal將於2日公布上季業績，FactSet調查的分析師預測調整後每股獲利為1.15元。

特百惠(Tupperware)搭上近期的上漲風潮又上漲26%至5.38元。

該股最近股價大幅波動，自6月30日以來上漲近600%，讓某些投資人想起2021年所謂的「網紅股」狂熱。

根據FactSet資料，最近特百惠的空頭部位占可交易股票的27%。

摩根史坦利子公司E-Trade表示，投資人在7月繼續搶購科技股，同時拋售更具防禦性的類股。

根據該公司的每月產業數據，資訊科技、非必需消費品和通訊服務是上個月唯一出現淨買入的類股，投資人繼續轉向輝達、亞馬遜和Alphabet等大型科技股。

在其他8個出現淨拋售的產業中，消費必需品等防禦性產業遭到淨拋售，7月大跌逾21%，較6月跌幅4.9%更形擴大。

E-Trade策略師拉金(Chris Larkin)表示，「交易員繼續傾向規避風險。」

投資 股票 摩根史坦利

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