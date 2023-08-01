我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秦剛下台後首次互動 美中外交官員華府會晤觸及兩岸

上周才埋葬父親 熱門影集「高校十八禁」男星25歲猝逝

投資無人機廠商賺到近600%報酬率 他加碼押注

編譯季晶晶／綜合31日電
印度無人機新創事業BotLab Dynamics獲前黑石（Blackstone）印度私募投資聯席主席塞里亞克青睞，引進2400萬美元的投資。（取材自YouTube@BotLab Dynamics）
印度無人機新創事業BotLab Dynamics獲前黑石（Blackstone）印度私募投資聯席主席塞里亞克青睞，引進2400萬美元的投資。（取材自[email protected] Dynamics）

私募股權基金黑石集團（Blackstone）前印度負責人塞里亞克（Mathew Cyriac）現在經營自己的投資公司Florintree Advisers，在對無人機廠商IdeaForge Technology的早期投資獲致近600%的報酬率後，他現在加碼押注印度無人機製造業，新挑中的標的是專長燈光秀的BotLab Dynamics。

彭博資訊報導，根據塞里亞克，Florintree本月砸下大約2億印度盧比（約240萬美元）收購印度機無人機製造商BotLab大約15%的股權，後者估值因此達約12億印度盧比。

塞里亞克說：「在做成此一投資決定前，我們評估了至少15家印度的無人機製造商。」他說2016年創立的BotLab是「將電子、控制系統和硬體整合在一起的深度技術公司」。BotLab將把新資金用在產品開發並跨入國防和監控產業的應用，計劃稍後產品要出口到其他亞洲國家和中東地區。

在投資BotLab的一年前，塞里亞克的Florintree投資IdeaForge大約10億印度盧比。IdeaForge那時的估值大約85億印度盧比，但本月稍早掛牌上市，股價狂飆比IPO價格高出近70%，推高IdeaForge的估值達480億印度盧比。塞里亞克說，沒在IdeaForge上市時賣出任何持股，目前仍握有11%的股權，是最大單一股東。根據IdeaForge最新估值，這筆投資的報酬率超過570%。

印度 投資

上一則

Fed升息讓銀行收緊授信 3原因讓家庭消費強勁

延伸閱讀

中國對無人機出口管制 全球龍頭品牌大疆回應了

中國對無人機出口管制 全球龍頭品牌大疆回應了
中國官方宣布：對部分無人機實施臨時出口管制

中國官方宣布：對部分無人機實施臨時出口管制
國安考量 中國突宣布9月起管制高性能無人機出口

國安考量 中國突宣布9月起管制高性能無人機出口
烏無人機襲莫斯科金融區 澤倫斯基：戰爭回到俄境

烏無人機襲莫斯科金融區 澤倫斯基：戰爭回到俄境

熱門新聞

近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德本月接受訪問，對輝達、特斯拉、Meta品頭論足一番。(路透)

為何賣掉Nvidia？AI選股有3條件？「女股神」伍德全說了

2023-07-27 09:56
Meta執行長查克柏格透露Threads 1億用戶中有過半不再使用；馬斯克則宣布X的月活躍用戶創下新高，頗有暗中較勁的意味。（美聯社）

查克柏格認Threads 1億用戶流失逾半 馬斯克PO文暗較勁

2023-07-29 07:37
Fed如市場預期升息1碼，利率升至逾22年來最高水準。路透

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

2023-07-26 14:23
聯準會（Fed）將於26日14時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%。（路透）

Fed將決策 聯準會將升息1碼 並保留再緊縮選項

2023-07-25 21:29
Clean Energy Transition的管理合夥人雷坎德說，如果OPEC+在產量政策的團結崩解，這個聯盟可能會瓦解，而國際油價恐怕會跌至每桶35美元。(路透)

投資專家：OPEC+可能瓦解 油價將跌至每桶35美元

2023-07-27 15:07

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍