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Fed升息讓銀行收緊授信 3原因讓家庭消費強勁

編譯劉忠勇／綜合31日電
美國人仍在消費，華爾街日報分析原因之一在於容易變現的投資提供自2001年以來最高的利息，抵銷不斷上升的利息成本。（歐新社）
美國人仍在消費，華爾街日報分析原因之一在於容易變現的投資提供自2001年以來最高的利息，抵銷不斷上升的利息成本。（歐新社）

聯準會（Fed）表示，銀行業第2季貸款標準收緊，貸款需求持續疲軟，達到聯準會（Fed）藉升息來緊縮信用的效果，倒是家庭繼續展現強大的消費實力。

據Fed 周一發布對核貸主管的調查，對大中型企業發放的商業和工業貸款中，回報緊縮授信標準的銀行占50.8%，高於第1季的46%。報告還顯示，回報大中型企業商業和工業貸款需求下降的銀行比率從第1季的55.6%降至51.6%。

摩根大通經濟學家Daniel Silver指出，「整體來看授信標準收緊情況正加劇，就歷史紀錄而言，授信緊縮不代表衰退將至，但是最近明顯的緊縮預告經濟會放緩」。

整體來說，調查的結果至少可謂達到Fed藉升息來實現緊縮信用的目標，Fed升息本來就是為了抑制消費和物價上漲。不過，美國人仍在消費，華爾街日報分析原因之一在於容易變現的投資提供自2001年以來最高的利息，抵銷不斷上升的利息成本。

●家庭淨值增加了

第1季家庭淨值反彈至接近歷史最高水準的141兆美元。華爾街日報分析原因有三：

1. 寬鬆的貨幣政策幫助許多美國人減輕新冠疫情期間的債務負擔，使他們能夠再融資或取得低利率貸款。

2. 工資繼續上升，仍因新冠肺炎疫情期間刺激經濟政策而受益。

3. 家庭每年的抵押貸款和其他貸款的利息支出增加1510億美元，但他們從投資中獲得的收入卻增加了1210億美元。

●額外的負擔：學貸

不過，學貸因疫情停繳逾兩年後，今年秋季將恢復繳納，對年輕的家庭將形成額外的負擔。

據Experian估計，美國有4500萬人背負學貸，目前規模高達1.7兆美元，相當每人每月要償還200美元。

Apollo Global Management周一發布報告說：「10月恢復繳納學貸，每月消費支出將減少大約90億美元，1年就是1000億美元」

貸款 學貸 疫情

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