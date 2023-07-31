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彭博：鴻海計畫再投5億美元 到印度多蓋2座零組件廠

編譯季晶晶／即時報導
鴻海傳出要再投5億美元到印度多蓋兩座零組件廠。圖為鴻海董事長劉揚偉（左）7月28日參與「SemiconIndia 2023」活動與印度首相莫迪握手。(路透)
鴻海傳出要再投5億美元到印度多蓋兩座零組件廠。圖為鴻海董事長劉揚偉（左）7月28日參與「SemiconIndia 2023」活動與印度首相莫迪握手。(路透)

蘋果主要供應商鴻海計劃投資近5億美元在印度設立兩家零組件工廠，確保供應鏈多元化。

彭博資訊報導，據知情人士透露，鴻海計劃在印度南部卡納塔克邦（Karnataka）興建的工廠當中，至少有一家生產iPhone等蘋果產品的零組件，預計最早本周正式發布消息。因為事情還沒公開，知情人士要求匿名。

新工廠的確切位置尚未確定。鴻海和卡納塔克邦都還沒有回覆置評要求。

另外，印度工業部昨日（周一）表示，鴻海和也在南部的泰米納德邦（Tamil Nadu）簽署了初步協議，將投資160億印度盧比（約1.94億美元）在當地設零組件工廠，預計這座位於甘吉布勒姆（Kancheepuram）的新廠可以給當地帶來6000個就業職務。

鴻海的投資決定表明，在華府與北京日益緊張的關係中，對於想尋找中國以外選項的製造商，印度這個南亞國家已迅速成為高人氣目的地。這也是全球供應鏈在疫情和俄烏戰爭期間加速轉移的結果。

新的零組件廠是新增計畫，不同於彭博資訊先前所報導、鴻海正砸下7億美元在卡納塔卡邦首府班加羅爾機場附近一處300英畝廠址興建的工廠，該廠可望創造10萬個工作。 相較下，鴻海在中國鄭州的組裝基地雇用大約20萬人。

如果所有計畫順利推動，供應商將產能移出中國的速度可能快過先前預測，也代表印度首相莫迪領導的政府成功出擊，他們看到了能拉近中印技術差距的機會，西方投資人和企業對於北京監管政策多變、經濟成長放緩以及美國設下貿易限制採取因應措施。

鴻海 印度 投資

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