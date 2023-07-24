FT：Fed本周會議將暗示升息行動尚未結束

聯準會（Fed）目前傾向於在本周升息1碼之後，對是否還會再升息抱持開放態度，而官員們對於還要再升息多少以減緩經濟活動，從而控制通膨，仍爭議不休。(美聯社)

英國金融時報（FT）報導，聯準會（Fed）目前傾向於在本周升息 1碼之後，對是否還會再升息抱持開放態度，而官員們對於還要再升息多少以減緩經濟活動，從而控制通膨，仍然爭議不休。

目前市場普遍預期Fed將於26日會議後升息1碼，達5.25-5.50%區間。聯邦基金利率期貨市場相信這是最後一次升息，但經濟學者表示Fed不會做出這樣的暗示，以便當未來幾個月內通膨如果未如預期般持續減緩，Fed仍有進一步緊縮的彈性。

由於最近的經濟數據顯示通膨已經出現決定性的減緩信號，加上勞動市場持續降溫，引發各界猜測緊縮周期即將結束。每月非農業就業增加人數已低於去年平均水準，且企業求才人數也在下降；消費支出雖然持續增加，但熱度已經下降；每月核心通膨率的升速也趨於和緩。

Fed理事沃勒（鷹派，有投票 權）最近暗示，7月之後可能還會再升息一次，最快是在9月；但他也表示，如果7、8兩月的消費者物價指數顯示通膨明顯趨緩，「將顯示可能會停止（升息）」。

保德信（PGIM）債券部門首席經濟學者波西利表示，「就未來幾個月的經濟背景而言，很難主張必須再升息。基於經濟正在減緩，Fed審慎的作法應該是小心為上」。

再者，決策官員不僅不確定之前升息對經濟的影響有多大，而且還要考慮今年3月銀行倒閉事件會造成多大衝擊。由於中型銀行縮手，使借貸成本更加升高。

6月時，多數Fed官員預測年底個人消費支出（PCE）核心平減指數年升3.9％，較3月原估的3.6%高，並預測今年內將再升息2碼，將利率峰值提高到5.50-5.75%。

總體政策觀點研究公司經濟學者柯洛拉多預測，9月Fed公布最新經濟預測時，將會下修對核心通膨率的預估；他並預測下修幅度將足以使決策官員不再預測還會再升息1碼，不過他也警告這項預測還不夠成熟。

目前Fed已經使市場相信短期內不會降息 ；市場預測最快要到2024年初才會降息，這也顯示市場較不擔心經濟會突然陷入衰退。

值得擔憂的因素之一，是最近房價已觸底反彈。紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯（中間派，有投票權）承認，這令他「有些意外」；達拉斯區總裁羅根（鷹派，今年有投票權）警告，這可能使「通膨接下來有上升風險」。另外決策官員還須對新的震撼有所準備，包括食品及能源價格翻升。