我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

長壽專家早餐吃一樣東西 就可攝取纖維、蛋白質和維生素

華氏破百度高溫登山 兩名婦人在內華達州被熱死

FT：Fed本周會議將暗示升息行動尚未結束

編譯任中原／綜合外電
聯準會（Fed）目前傾向於在本周升息1碼之後，對是否還會再升息抱持開放態度，而官員們對於還要再升息多少以減緩經濟活動，從而控制通膨，仍爭議不休。(美聯社)
聯準會（Fed）目前傾向於在本周升息1碼之後，對是否還會再升息抱持開放態度，而官員們對於還要再升息多少以減緩經濟活動，從而控制通膨，仍爭議不休。(美聯社)

英國金融時報（FT）報導，聯準會（Fed）目前傾向於在本周升息1碼之後，對是否還會再升息抱持開放態度，而官員們對於還要再升息多少以減緩經濟活動，從而控制通膨，仍然爭議不休。

目前市場普遍預期Fed將於26日會議後升息1碼，達5.25-5.50%區間。聯邦基金利率期貨市場相信這是最後一次升息，但經濟學者表示Fed不會做出這樣的暗示，以便當未來幾個月內通膨如果未如預期般持續減緩，Fed仍有進一步緊縮的彈性。

由於最近的經濟數據顯示通膨已經出現決定性的減緩信號，加上勞動市場持續降溫，引發各界猜測緊縮周期即將結束。每月非農業就業增加人數已低於去年平均水準，且企業求才人數也在下降；消費支出雖然持續增加，但熱度已經下降；每月核心通膨率的升速也趨於和緩。

Fed理事沃勒（鷹派，有投票權）最近暗示，7月之後可能還會再升息一次，最快是在9月；但他也表示，如果7、8兩月的消費者物價指數顯示通膨明顯趨緩，「將顯示可能會停止（升息）」。

保德信（PGIM）債券部門首席經濟學者波西利表示，「就未來幾個月的經濟背景而言，很難主張必須再升息。基於經濟正在減緩，Fed審慎的作法應該是小心為上」。

再者，決策官員不僅不確定之前升息對經濟的影響有多大，而且還要考慮今年3月銀行倒閉事件會造成多大衝擊。由於中型銀行縮手，使借貸成本更加升高。

6月時，多數Fed官員預測年底個人消費支出（PCE）核心平減指數年升3.9％，較3月原估的3.6%高，並預測今年內將再升息2碼，將利率峰值提高到5.50-5.75%。

總體政策觀點研究公司經濟學者柯洛拉多預測，9月Fed公布最新經濟預測時，將會下修對核心通膨率的預估；他並預測下修幅度將足以使決策官員不再預測還會再升息1碼，不過他也警告這項預測還不夠成熟。

目前Fed已經使市場相信短期內不會降息；市場預測最快要到2024年初才會降息，這也顯示市場較不擔心經濟會突然陷入衰退。

值得擔憂的因素之一，是最近房價已觸底反彈。紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯（中間派，有投票權）承認，這令他「有些意外」；達拉斯區總裁羅根（鷹派，今年有投票權）警告，這可能使「通膨接下來有上升風險」。另外決策官員還須對新的震撼有所準備，包括食品及能源價格翻升。

升息 投票 降息

上一則

德在台協會：台積電可能幾周內決定在德勒斯登設廠

延伸閱讀

通膨緩降 物價仍漲 Fed下周恐升息1碼

通膨緩降 物價仍漲 Fed下周恐升息1碼
通膨下 好市多烤雞不漲價 饕客願排隊

通膨下 好市多烤雞不漲價 饕客願排隊
通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買
儘管通膨減緩 外界預期聯準會26日將升息1碼

儘管通膨減緩 外界預期聯準會26日將升息1碼

熱門新聞

受美元指數重返100點影響，19日人民幣在岸價跌破7.21。（中通社）

連續三天下跌 人民幣在岸價大跌480點

2023-07-19 16:33
近年來中資正從西方撤離並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區，而盛產鎳礦的印尼是中國資金轉向的主要受惠國。（路透）

中資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向這3處

2023-07-24 08:52
美元指數創去年11月來最大單周跌幅。（路透）

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

2023-07-16 21:17
惠普傳出將數百萬台商務和家用筆電的生產移到泰國和墨西哥。（路透）

惠普供應鏈多元化有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

2023-07-18 09:45
特斯拉財報顯示，降價促銷的策略已經傷害利潤，但有助提升銷量。(路透)

馬斯克說了什麼讓盤後大跌？特斯拉財報5大重點一次看

2023-07-19 22:02
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

美國通膨降溫是誰的功勞？克魯曼：Fed升息歪打正著

2023-07-22 15:40

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
8月財運分析 1星座「當心財運暴走」

8月財運分析 1星座「當心財運暴走」
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯
黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校

黑龍江中學體育館屋頂坍塌11死 女排隊才剛獲獎返校