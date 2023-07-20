蘋果傳測試生成式AI工具 股價聞訊大漲

圖為蘋果位於紐約第五大道的直營店鋪。(路透)

路透報導，彭博披露蘋果公司正在開發一款人工智慧（AI ）工具，這款工具和OpenAI的ChatGPT與谷歌（Google）的Bard類似。蘋果股價聞訊一度上漲2%，攀抵紀錄高點。

彭博引述知情人士報導，蘋果公司（Apple ）打造了名為Ajax的自家框架，來創造大型語言模型，目前也正在測試一款聊天機器人，被部分工程師稱為Apple GPT。

蘋果目前為止在AI領域保持低調，甚至在6月舉行的開發者大會都避免提到這個熱門字眼，和其他大膽推出AI工具的科技巨擘，像是Alphabet和微軟 （Microsoft）形成鮮明對比。

蘋果公司並未回應路透尋求置評的要求，

在彭博披露蘋果發展自家AI工具消息後，微軟、輝達（Nvidia）和Alphabet股價都應聲挫跌逾1%。

儘管蘋果微妙地在旗下部分產品像是Apple Photos、裝置簡訊推出先進的AI，最近更推出Vision Pro頭盔，市場分析師指出，在擁抱AI技術上，蘋果仍落後同業。

蘋果的核心AI產品、語音秘書Siri多年來也未傳出新進展。

根據彭博報導，在機器學習和AI部門主管賈南德瑞亞（John Giannandrea）和軟體工程部門資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）帶領下，蘋果旗下有多個團隊參與這項最新的AI計畫。

報導中表示，蘋果的最新虛擬助理會根據其接受訓練的資料對文本進行摘要和回答問題，公司內部目前用來作為產品原型。

蘋果員工認為這項工具基本上和Bard、ChatGPT和Bing AI類似，是一種網路應用。

彭博報導中表示，蘋果對目前正在開發的這項工具尚未有具體藍圖，但公司計畫在明年做出AI相關重大宣布。