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花旗：NVIDIA稱霸AI加速器市場 股價有望邁向600元

編譯簡國帆／綜合17日電
花旗看好輝達股價有望觸及600美元。（路透）
花旗看好輝達股價有望觸及600美元。（路透）

花旗研究（Citi Research）公司分析師馬里克（Atif Malik）調升晶片大廠輝達（NVIDIA）目標價至520美元，但看好在更樂觀的情境下，輝達股價有望觸及600美元。

馬里克說：「對我們來說，人工智慧（AI）加速器市場顯然將以極快的腳步成長。」他認為，由於輝達稱霸這塊市場，看來將繼續讓對手難望項背。

他認為，英偉達的AI效能未來仍將擁有高於超微（AMD）的「重大優勢」，幫助該公司在AI加速器市場維持約90%的市占。

馬里克說，臉書母公司Meta的PyTorch 2.0機器學習架構有助超微縮小和輝達在軟體之間的差距，但輝達通過CUDA架構和神經網路資料庫cuDNN，「積累了多年的GPU優化經驗」，對手「可能需要好幾代的GPU和軟體改善才能趕上」。

輝達股價今年來已飆漲超過200%，馬里克仍認為輝達的股票很有吸引力，看好該股「有利的風險報酬」平衡，即便遭遇中國逆風、對遊戲需求的總經影響、及整體競爭帶來下行風險，輝達資料中心銷售的年比成長率依然有望在今年底前加快。

馬里克對輝達股價的基準情境目標價為520美元，預估基礎為今年的整體國內產品合約、35倍的本益比、假設AI工作量今年將倍增。輝達股價17日收盤大漲2.2%至464.61美元。

他的看多情境為600美元，基礎是本益比40倍、生成式AI帶動銷售成長快於預期，同時總經期是好到不致拖慢今、明兩年的遊戲業務成長。

輝達 AI 晶片

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