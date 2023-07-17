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蘋果股價創新高 分析師看好營收擴大 喊加碼

編譯季晶晶／即時報導
蘋果執行長庫克看好印度市場的長遠潛力。（路透）
蘋果執行長庫克看好印度市場的長遠潛力。（路透）

摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析師量化了蘋果公司（Apple）在印度市場擴張過程中面臨的機遇後，這家科技巨擘的股價周一延續漲勢，收在歷史新高價位。

蘋果周一上漲1.7%至193.99美元，連四天上漲，並且創下本月最大單日漲幅。

摩根士丹利分析師Erik Woodring和他的團隊，包括該公司印度團隊的Saurabh Mehta，周日發布一份報告，重申了對蘋果增持的評級，目標價由190美元調高到220美元。這意味能較周一收盤價上漲約13%。

他們的樂觀看法源自於預計蘋果能新增超過1.7億印度用戶，未來10年，印度營收的複合年增率將超過20%，達到近400億美元。據路透和彭博資訊4月援引未具名消息人士，2022年印度營收接近60億美元，而蘋果財報公布的總營收為3940億美元。

大摩的預測是基於該公司最新AlphaWise印度智慧手機調查的數據，調查對象是3000多名智慧手機城市用戶。

大摩分析師寫道：「調查結果讓我們大吃一驚。隨著人們對蘋果品牌認知度提度， 愈來愈多的人打算購買蘋果手機。」他們表示，蘋果將有機會搶走Android操作系統的用戶。

iPhone SE是蘋果價格最低的機款之一，依當前匯率換算，在印度的售價大約是600美元，屬於高端市場。根據Counterpoint Research數據，高端市場的市占率去年首次達到兩位數，占印度智慧手機出貨量的11%。 

蘋果在印度的成長故事始於4月，當時孟買開設了第一家蘋果直營店，隨後又在新德里開了第二家門市。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）5月在討論財報的電話會議上表示，他在印度看到了全面的機遇，包括服務領域，而不僅僅是 iPhone。他說：「無論電視、電影流媒體還是音樂，印度每位用戶的平均營收要低很多，但如果放長遠看，我認為這是一個全面性的好機會。」

印度 iPhone 匯率

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