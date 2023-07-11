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現金不再為王...這種日幣的流通量降最多

編譯洪啟原／綜合外電
受新冠疫情、銀行手續費、通膨及無現金支付崛起等因素影響，日圓硬幣流通數量在日本已降至空前新低水準。(路透)
受新冠疫情、銀行手續費、通膨及無現金支付崛起等因素影響，日圓硬幣流通數量在日本已降至空前新低水準。(路透)

金融時報報導，在日本流通的日圓硬幣數量已降至空前最低水準，顯示日本家庭長期以來對小豬撲滿投硬幣的熱愛即將結束。

日本銀行（央行）最新公布的數據顯示，日圓硬幣庫存雖自1970年來穩定攀升，但該庫存目前的年比水位已連續18個月下滑。金融時報說，這主要受新冠疫情、銀行手續費、通膨及無現金支付技術崛起等因素影響。

無現金支付的普及程度在2022年疫情期間加速攀升，有人認為這與硬幣帶有細菌和硬幣被視為新冠病毒傳染媒介有關，無現金交易占所有消費者支付比重已達36%；相較下，十年前這項比重為15%。

有分析師認為，日本民眾不再使用硬幣，可能也代表他們的儲蓄觀念已產生廣泛的變化。

根據日銀，在所有流通的硬幣中，面額最大的500日圓硬幣流通量掉最多。這是日本家長給孩子存錢最常見的硬幣，立意是在孩子小時候就建立起穩定的儲蓄模式，並使孩子學習延遲滿足。日本家長常在零錢中找出500日圓硬幣，放入孩子的小豬撲滿，等撲滿存滿後再拿去存入銀行帳戶。

不過，日本銀行業者從去年底開始對大量硬幣的存款，收取最多1100日圓的高額手續費。

摩根大通（JPMorgan）駐日本經濟學家表示，儘管銀行存款需求占日本家庭資產比重大致維持穩定，且流通在外的日圓紙幣數量減幅低於硬幣，但日本央行的數據可能預示民眾使用現金的變化。

摩根大通分析師尚提爾說：「硬幣使用量下滑，可能暗示日本現金為王的觀念出現更廣泛的轉變」，他上月寫給客戶的信中也提到硬幣使用量驟降這件事。

日本 疫情 儲蓄

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